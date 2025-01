Williams onthult presentatiedatum voor 2025-bolide

Het Formule 1-seizoen 2025 zal worden afgetrapt met een groot launch event in The O2 Arena. Tijdens die show zullen alle teams de livery van hun nieuwe bolide onthullen. Ondanks deze show zullen de teams ook nog individueel hun bolides presenteren aan de wereld. Williams heeft nu bekendgemaakt op welke datum de FW47 voor het eerst getoond zal worden.

Afgelopen november maakte de Formule 1 bekend dat het Formule 1-seizoen 2025 op een andere manier dan normaal zal worden afgetrapt. Dit jaar viert de koningsklasse van de autosport haar 75e verjaardag, en om dat goed te vieren is er een speciaal launch event aangekondigd. Alle tien de teams zullen hun livery gaan onthullen tijdens een show in The O2 Arena in Londen.

Het betekent echter niet dat de teams geen individuele presentaties meer zullen doen. De teams mogen ook hun eigen launch organiseren, en daar is ook de ruimte voor, aangezien de wintertest in Bahrein pas op 26 februari van start zal gaan. Weinig teams hebben tot nu toe bekendgemaakt of ze zelf ook iets gaan organiseren. Alleen het team van Ferrari%20heeft,voor%202025%20op%2019%20februari.">Ferrari maakte eerder al bekend dat het een dag na het launch event - op 19 februari - de 2025-bolide zal presenteren in Maranello.

Williams onthult FW47 op Valentijnsdag in speciale kleurstelling

Daar is nu het team van Williams bijgekomen. De renstal uit Grove zal haar bolide echter al voor het launch event in The O2 Arena gaan presenteren. De FW47 zal op 14 februari op het circuit van Silverstone voor het eerst getoond worden. Bij de presentatie van de nieuwe bolide op Valentijnsdag zal de FW47 een 'unieke, op maat gemaakte kleurstelling' hebben, waarna de daadwerkelijke kleurstelling van de nieuwe bolide op 18 februari tijdens het grote launch event zal worden getoond.

Met de FW47 zullen Alexander Albon en zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz hopen op een beter seizoen dan in 2024. Williams kwam toen niet verder dan een teleurstellende negende plaats in het constructeurskampioenschap. Het team wil ook weer terug naar de top en zet daarom vol in op 2026, waardoor aankomend seizoen wel eens een tussenjaar voor het legendarische team kan gaan worden.

Het zorgt echter niet voor minder enthousiasme bij kersvers Williams-rijder Sainz. "Het is een belangrijke tijd voor het team en we gaan er met z'n allen alles aan doen om Williams zo snel mogelijk weer vooraan de grid te krijgen", zo begint de Madrileen in het persbericht van Williams. "Ik was erg onder de indruk van het team in Abu Dhabi. Na een lang jaar was het geweldig om de motivatie en inspanning te zien die iedereen in zo'n belangrijke test stak. Daardoor hebben we een solide plan kunnen opstellen en zijn we er al mee aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op de pre-season test en de eerste race. De lancering van de auto op Silverstone is bijna daar en ik kan niet wachten om mijn nieuwe auto te zien! 2025 wordt een spannend jaar en we zijn volledig toegewijd om een ​​sterk seizoen neer te zetten. VAMOS!"