Het is al enige tijd bekend dat Yuki Tsunoda Liam Lawson gaat vervangen in de Red Bull na twee races. Lawson begon het seizoen allesbehalve goed en wist niet te overtuigen met zijn prestaties, waardoor het team besloot in te grijpen.

Tsunoda, die al enkele seizoenen actief was bij het zusterteam van Red Bull, Racing Bulls (voorheen AlphaTauri), krijgt nu de kans om zichzelf te bewijzen op het allerhoogste niveau. Een enorme promotie voor de Japanner, maar tegelijkertijd ook een enorme uitdaging.

Dat Tsunoda is gepromoveerd, is een opmerkelijke wending als je kijkt naar wat Red Bull afgelopen winter in gedachten had. Teambaas Christian Horner gaf eerder aan dat hij in Liam Lawson meer potentie zag en dat de Nieuw-Zeelander een serieuze kans zou krijgen om zichzelf te bewijzen. Toch heeft Lawson niet gebracht wat het team had gehoopt en is de keuze op Tsunoda gevallen. Hij wordt daarmee de zesde teamgenoot van Max Verstappen sinds de Nederlander in 2016 zijn debuut maakte bij Red Bull.

Vaarwel Yuki

Isack Hadjar, de voormalig teamgenoot van Tsunoda bij RB, heeft via Instagram afscheid genomen van de Japanner. De Fransman liet weten dat hij zijn teamgenoot zal missen en bedankte hem voor de tijd samen op de grid: "Het was kort, maar het was fantastisch, Yuki!" Hadjar krijgt nu een andere teamgenoot bij Racing Bulls en zal moeten afwachten hoe zijn eigen toekomst in de Red Bull-opleidingsstructuur eruitziet.

Gaat Tsunoda slagen of falen? De grote vraag is nu of Tsunoda zich staande kan houden naast Max Verstappen. Het tweede rijderszitje bij Red Bull heeft inmiddels een beruchte reputatie, want buiten Daniel Ricciardo heeft geen enkele coureur zich echt kunnen meten met de Nederlander. Namen als Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez kwamen tekort, en het is nu aan Tsunoda om te bewijzen dat hij de uitzondering op die regel kan zijn.

Niet de eerste keer

Red Bull staat erom bekend dat ze rijders tijdens het seizoen wisselen als de prestaties tegenvallen. Dit is inmiddels het derde jaar op rij dat of Red Bull of Racing Bulls/AlphaTauri ingrijpt en een coureur vervangt. Eerder waren het Nyck de Vries en Daniël Ricciardo die het veld moesten ruimen.

Tsunoda zal nu in een veel lastiger bestuurbare auto stappen dan de VCARB 02 van Racing Bulls en moet omgaan met enorme druk. Of hij deze uitdaging aankan en Horner en zijn critici het tegendeel kan bewijzen, zal de komende races moeten blijken.