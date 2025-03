Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Japanse Grand Prix. Op het circuit van Suzuka wordt de derde race van het jaar verreden, en het lijkt er vooralsnog op dat het een lastig weekend gaat worden. Er hangt namelijk regen in de lucht.

Het Formule 1-seizoen werd in de afgelopen weken afgetrapt in Australië en China. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werden de fans direct getrakteerd op een spectaculaire regenrace vol incidenten. In China speelden de weergoden geen rol, maar de vraag is nu wat er gaat gebeuren in Japan. Het circuit van Suzuka is populair onder de coureurs, maar het vormt ook altijd een grote uitdaging voor hen.

Droge vrijdag

Het lijkt er volgens de eerste weersvoorspellingen op dat een spannend weekend gaat worden. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden, en volgens de huidige voorspellingen wordt het op die dag ongeveer veertien graden Celsius. Er is een kleine kans op regen, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de coureurs en de teams op deze dag met neerslag te maken krijgen.

Natte kwalificatie

Op de zaterdag worden in Japan de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Op deze dag wordt het volgens de huidige voorspellingen zo'n zeventien Graden Celsius. De teams zullen op deze dag naar de weerradar gaan kijken, want volgens de eerste voorspellingen is er een kleine kans op regen. De kans op een natte kwalificatie bestaat, maar ze zullen zich vooral zorgen maken over de Grand Prix.

Regenrace

De zondag in Suzuka is raceday. Het lijkt erop dat er flink wat neerslag kan gaan vallen. De huidige weermodellen laten een grote kans op regen zien. Er wordt voor de zondag zo'n 15 millimeter regen verwacht, waardoor een regenrace zeer reëel is. Het wordt tijdens deze dag waarschijnlijk zo'n zeventien graden Celsius, al kan er in een week tijd nog veel gaan veranderen.