Verstappen zorgt voor hilariteit: "Vind het niet leuk als mensen schelden!"

Max Verstappen ontving vorig jaar een veelbesproken taakstraf in de Formule 1. Hij kreeg een straf voor het schelden in een persconferentie, en dat zorgde voor veel ophef. Verstappen heeft tijdens een livestream met een knipoog gereageerd op de straf.

Verstappen gebruikte vorig jaar in Singapore het woordje 'fucked' tijdens een persconferentie van de FIA. Dit leverde hem een onderzoek op, en de stewards besloten hem een taakstraf te geven. Verstappen reageerde woedend, en hij besloot enkel nog korte antwoorden te geven tijdens persmomenten van de FIA. Verstappen hield dit een aantal persconferenties vol, en hij kreeg veel steun van de andere coureurs.

Voorafgaand het FIA-gala in Rwanda voerde Verstappen in december zijn straf uit. Hij moest zich melden bij een project van de lokale autosportbond. De taakstraf van Verstappen zorgt nog altijd voor hilariteit bij fans, en ook Verstappen zelf kan het niet laten om er een grapje over te maken. Tijdens een livestream met zijn vrienden van Team Redline op Twitch reageerde Verstappen op iemand die een 'verboden woord' gebruikte. Verstappen reageerde droog: "Ik heb hem op mute gezet, want ik vind het niet leuk als mensen vloeken!"