Legende Fittipaldi heeft hoge verwachtingen van Bortoleto

Gabriel Bortoleto maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Braziliaan maakt zijn debuut in de koningsklasse namens het team van Sauber. In Brazilië verwachten ze zeer veel van hem, en racelegende Emerson Fittipaldi is dan ook zeer enthousiast over Bortoleto.

Bortoleto pakte vorig jaar de titel in de Formule 2. Hij maakte onderdeel uit van het opleidingsteam van McLaren, maar daar maakte hij geen kans op een Formule 1-zitje. Audi toonde interesse, en ze wisten hem weg te lokken bij McLaren. Het team staat dit jaar nog onder de naam van Sauber op de grid, en Bortoleto zal een rijdersduo gaan vormen met de zeer ervaren Nico Hülkenberg.

Geweldig

Voor het eerst sinds Felipe Massa in 2017 heeft er weer een Braziliaan een vast stoeltje in de Formule 1. Het zorgt voor enthousiasme in het land, die met Pietro Fittipaldi als invaller in 2020 voor het laatst een landgenoot in de sport hadden. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is onder de indruk van Bortoleto, zo laat hij weten in de podcast On Track van Talksport: "Het zal geweldig zijn voor ons Brazilianen om een landgenoot op de grid te hebben. Bortoleto doet het ook erg goed."

Audi

Bortoleto werd in de afgelopen jaren kampioen in de Formule 3 en de Formule 2. Bij Sauber bevindt hij zich niet bij een topteam. Sauber was in 2024 met afstand het slechtste team in de Formule 1, maar volgens Fittipaldi liggen er wel zeer veel kansen voor Bortoleto: "Hij gaat naar een team dat naar mijn mening elk jaar beter wordt, Sauber. Volgend seizoen is het nog steeds Sauber, maar in 2026 wordt het team Audi. Dat betekent dat ze als team een nieuwe dimensie krijgen en we zijn er erg enthousiast over. We hebben meer Braziliaanse coureurs in de Formule 1 nodig."