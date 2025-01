F1-legende voorspelt Hamilton-gekte in Italië

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. De verwachtingen zijn torenhoog, en Hamilton droomt van zijn achtste wereldtitel. Ook Emerson Fittipaldi verwacht veel van Hamilton, hij voorspelt dat heel Italië tot stilstand komt zodra de Brit in actie komt.

Hamilton besloot vorig jaar dat het tijd werd voor een nieuw avontuur. Hij tekende een contract bij Ferrari, en sinds 1 januari is hij officieel in dienst van de Italiaanse renstal. Het zorgt voor een soort hype, want Hamilton en Ferrari vormen een soort gouden combinatie. De fans kijken reikhalzend uit naar het moment waarop Hamilton voor het eerst plaatsneemt in de cockpit van een Ferrari-bolide.

Gekte

Al maanden gaat het over niets anders dan Hamiltons overstap naar Ferrari. Ook Formule 1-legende Emerson Fittipaldi heeft veel zin in Hamiltons Ferrari-debuut. De Braziliaanse tweevoudig wereldkampioen deelt zijn verwachtingen in de podcast On Track: "Ferrari komt sterk terug. Je kan je voorstellen wat er gebeurt met Lewis bij Ferrari. Heel Italië komt op zondag tot stilstand om Lewis in een Ferrari te zien rijden! Wat betreft de motivatie van Lewis, het is een uitdaging om voor de Scuderia uit te komen. Elke coureur heeft nu eenmaal de droom om voor Ferrari te rijden."

Grote uitdaging

Hamilton heeft Mercedes na elf jaar verlaten, en hij treft bij Ferrari de sterke Charles Leclerc. Hij zal het niet makkelijk gaan krijgen, en ook Fittipaldi deelt die verwachtingen: "Het wordt een grote uitdaging om in deze fase van zijn leven naar Ferrari te gaan en herenigd te worden met Frédéric Vasseur, die vroeger zijn teambaas was in de Formule 3 en de Formule 2. De familie komt dus weer bij elkaar. Ik kijk uit naar het aankomende seizoen. Het moet echt heel erg spannend zijn voor Lewis. De Formule 1 is nu immers heel erg competitief!"