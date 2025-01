Racelegende heeft slecht nieuws voor Red Bull

Het aankomende Formule 1-seizoen wordt mogelijk zeer spannend. De verschillen tussen de topteams waren eind 2024 al klein, en kenners denken dat die verschillen nóg kleiner gaan worden. Emerson Fittipaldi heeft slecht nieuws voor Red Bull, en wijst McLaren als favoriet aan.

McLaren veroverde afgelopen jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Voor het eerst sinds 1998 werd de Britse renstal weer kampioen bij de constructeurs, maar ze willen meer. Dit jaar willen ze ook de wereldtitel gaan pakken, en met Lando Norris en Oscar Piastri hebben ze twee hongerige coureurs onder contract staan. Makkelijk zullen ze het niet krijgen, want de concurrentie is groot. Vooral Red Bull lijkt terug te willen slaan.

Grote favoriet

Emerson Fittipaldi ziet zijn oud-werkgever McLaren als de favoriet. De Braziliaanse wereldkampioen van 1972 en 1974 heeft een glasheldere mening als hij bij Talksport vooruitkijkt naar het aankomende seizoen: "Ik denk dat McLaren de grote favoriet is. Dat is niet omdat ik een McLaren-man ben, maar als je kijkt naar de gemiddelde prestaties van afgelopen jaar, dan zat McLaren er altijd bij. Red Bull begon terrein te verliezen, het gaat gewoon op en neer."

Slecht nieuws voor Red Bull

Fittipaldi is iets minder positief over de titelkansen van Red Bull. De Braziliaan wijst naar vorig jaar, en hij heeft dan ook een pijnlijke boodschap voor de renstal die in 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 en 2023 de constructeurstitel veroverde: "Ze zijn de weg een beetje kwijt en ik denk dat McLaren gewoon heel erg consistent is. Mijn mening is dat McLaren het wereldkampioenschap kan gaan winnen met Lando, of met Oscar. Lando is natuurlijk meer ervaren dan Oscar, en het zal interessant gaan worden. Naar mijn mening gaat McLaren dit jaar de titel pakken." De laatste keer dat McLaren wereldkampioen werd was in 2008, toen Lewis Hamilton zijn eerste titel greep.