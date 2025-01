Steward verwacht dat Ben Sulayem FIA-problemen gaat oplossen

Autosportfederatie FIA lag vorig jaar regelmatig onder vuur. Vooral de besluiten van de stewards zorgden voor veel vraagtekens en irritaties. Steward Vitantonio Liuzzi denkt dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem met een goede oplossing zal komen voor de situatie.

De stewards zorgden in 2024 regelmatig voor controverse. De straffen waren inconsistent, en de coureurs waren hier niet blij mee. Aan het einde van het seizoen werden er veel zwaardere straffen uitgedeeld dan bij vergelijkbare momenten aan het begin van het jaar. Daarnaast ontstond er veel ergernis over uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Een aantal coureurs waren voorstander van permanente stewards, en Ben Sulayem wees dat idee niet direct af.

Discussie

Voormalig Toro Rosso-coureur Vitantonio Liuzzi fungeerde vorig jaar als driver steward. De Italiaanse oud-coureur vertrouwt op de keuzes van Ben Sulayem. Als hij in de Inside Line F1 Podcast wordt gevraagd naar waarom er geen vaste stewards zijn, reageert hij duidelijk: "Ik kan hier niet echt veel over zeggen. Natuurlijk bestaat er veel discussie over deze positie. Het is duidelijk dat deze rol in de toekomst kan veranderen. Misschien wordt de rol een beetje aangepast, want ik weet zeker dat de FIA-president met de teams om tafel gaat."

Beste oplossing

Liuzzi is wel van mening dat er veel dingen rondgaan die niet kloppen. De man uit Locorotondo legt deze mening uit: "Je hoort veel vragen over de FIA, de Formule 1 en discussies met de coureurs, maar vaak worden dingen groter gemaakt dan ze zijn. Ik denk dat de FIA en de Formule 1 heel goed samenwerken, en dat de sport aan beide kanten groeit. Laten we het zo zeggen: de Formule 1 groeit en we zien geweldige races en geweldige strijd. Ik weet zeker dat Ben Sulayem samen met de Formule 1 aan het praten is om de beste oplossing voor ons allemaal te vinden. Daarnaast hebben wij als stewards ook veel vergaderingen tijdens het seizoen."