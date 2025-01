Horner verwacht geen grote problemen na vertrek kopstukken

Het team van Red Bull Racing moet het dit jaar doen zonder Adrian Newey en Jonathan Wheatley. De twee kopstukken hebben het team verlaten, en dat kan Red Bull pijn gaan doen. Christian Horner denkt echter dat het vertrek van dit duo voor weinig problemen gaat zorgen.

Red Bull beleefde een zwaar jaar in 2024. Op de baan hadden ze het lastig, terwijl het naast de baan zeer onrustig was. Topontwerper Adrian Newey kondigde aan het begin van het seizoen zijn vertrek aan, en hij tekende uiteindelijk een contract bij Aston Martin. In de afgelopen maanden werkte hij alleen nog maar aan de RB17-hypercar. Daarnaast werd ook duidelijk dat sportief directeur Jonathan Wheatley gaat vertrekken, hij wordt de nieuwe teambaas van Audi.

Newey

Het zijn flinke verliezen voor Red Bull, maar volgens teambaas Christian Horner valt het allemaal wel mee. Horner bagatelliseert het in gesprek met Motorsport.com: "Er zullen er maar twee gaan en Adrian is al sinds Miami vertrokken, dus we hebben hem niet meer gezien. Hij heeft dus niet meer aan F1-projecten gewerkt. Het is natuurlijk jammer om ze te zien gaan. Ze hebben allebei een belangrijke rol gespeeld in het team. Maar de show gaat door en ik denk dat we de kracht en diepte hebben. 2026, waar we ons op voorbereiden met onze eigen motor, is verreweg de grootste uitdaging en het meest ambitieuze project dat dit team is aangegaan. In 2025 verdwijnt Jonathan van de pitmuur, maar voor de rest blijft alles hetzelfde."

Herstructurering

Horner vindt het ook niet vreemd dat er mensen zijn vertrokken bij het team. De Britse teambaas stelt dat Red Bull ook niet opeens moet gaan denken aan een mogelijke herstructurering: "Een revisie gaat veel te ver voor twee mensen die zijn vertrokken bij het team. Het is evolutie. Het is iets wat al een tijdje bekend was, dus het is iets wat ook al een tijd deel uitmaakt van de planning."

Lambiase

Red Bull maakte vorig jaar al bekend dat de rollen binnen het team worden aangepast. Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase wordt bijvoorbeeld ook head of racing. Horner legt uit dat dit geen gevolgen heeft voor de samenwerking met Verstappen: "Ja, hij zal nog steeds rechtstreeks met Max werken. Hij neemt nu alleen een bredere rol op zich nu hij een stapje hogerop komt." Horner vindt de nieuwe rollen een natuurlijk vooruitgang: "Het is geweldig, want dit biedt hen een kans en soms komt een organisatie niet vooruit als het stil blijft staan. Dus ik denk dat dit een fantastische kans op progressie is voor veel mensen in het team die al lang teamleden zijn en die deze kans verdienen."