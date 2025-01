Alpine toont eerste beelden van 2026-auto

Het team van Alpine wil geen tijd verliezen met het oog op 2026. De Franse renstal hoopt in de komende jaren mee te kunnen doen voor de zeges, en ze zijn al begonnen met de ontwikkelingen voor 2026. Trots laten ze weten dat ze zijn begonnen met het testen in de windtunnel.

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Naast de motorische reglementen worden ook de technische reglementen volledig overhoop gehaald. Voor de teams vormt dit een grote uitdaging, want ergens dit jaar zullen ze hun aandacht volledig moeten gaan verschuiven naar 2026. Van de FIA mochten ze niet te vroeg beginnen met het uitvoeren van tests, maar nu mogen ze losgaan.

Bij Alpine laten ze zich dat geen twee keer zeggen. Op sociale media deelt de Franse renstal een eerste teaser van de nieuwe wagen voor 2026. Op een foto is een stukje voor de voorvleugel te zien. Alpine meldt dat ze zijn begonnen met het uitvoeren van tests in de windtunnel. Volgens de Franse renstal is dit volledig in lijn met de reglementen van de FIA, en luistert de auto voor 2026 naar de naam A526. 2026 wordt een bijzonder jaar voor Alpine, want ze gaan vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen van Mercedes.