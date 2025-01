Jos Verstappen adviseert Lawson: "Niet koste wat het kost Max bijhouden"

Max Verstappen krijgt vanaf dit jaar een nieuwe teamgenoot bij het team van Red Bull Racing. Liam Lawson is aangewezen als de opvolger van Sergio Perez. De Nieuw-Zeelander is ambitieus, maar Jos Verstappen heeft wel een belangrijk advies voor hem.

Red Bull besloot na het seizoen Perez aan de kant te schuiven vanwege teleurstellende resultaten. Ze wezen de talentvolle Lawson aan als zijn opvolger. De Nieuw-Zeelander heeft weinig ervaring, maar bij Red Bull denken ze dat hij kan doorgroeien. Lawson zelf is heel erg blij met zijn kans, en hij droomde hardop van grote successen. Helmut Marko temperde direct de verwachtingen door te stellen dat Max Verstappen waarschijnlijk te snel voor hem is.

Ook Verstappens vader Jos deelt de mening van Marko. De voormalig Formule 1-coureur heeft een dringend advies voor Lawson. In een interview met het Duitse medium F1-Insider wordt Jos Verstappen gevraagd wat zijn advies voor Lawson is. Hij wijst naar zijn eigen verleden: "Dat hij niet de fout moet maken die ik in 1994 maakte toen ik voor Benetton reed: koste wat het kost Max proberen bij te houden. Hij moet gewoon zijn eigen ding doen. Hopelijk heeft hij een vergelijkbare rijstijl als Max, dan kunnen ze samen de auto gaan verbeteren."