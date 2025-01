Horner sluit Verstappen-vertrek uit: "Hij is altijd glashelder geweest"

Max Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Verstappen ging echter nergens heen, en hij bleef trouw aan Red Bull. Christian Horner heeft daar geen enkel moment aan getwijfeld, en hij stelt dat Verstappen altijd duidelijk is geweest naar het team.

In het onrustige jaar 2024 gebeurde er zeer veel bij het team van Red Bull. De prestaties vielen tegen, en Verstappen werd maandenlang in verband gebracht met een overstap. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met Verstappen, maar de Nederlander kwam niet met een reactie. Ondanks de interne onrust bleef hij Red Bull trouw, al is het niet uitgesloten dat hij in de toekomst alsnog vertrekt.

Glashelder

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zich vorig jaar op geen enkel moment zorgen gemaakt over de situatie. In gesprek met Motorsport.com legt Horner dat uit: "Max is altijd glashelder geweest richting het team. Zijn commitment is onverminderd sterk geweest. Hij geniet, en de mensen die hij vertrouwt en waar hij graag mee samenwerkt maken voor een groot deel onderdeel uit van dit team. Hij staat natuurlijk, gezien zijn talent, op de kerstverlanglijst van elke teambaas. Dat is onvermijdelijk. Maar zolang we hem kunnen voorzien van een competitieve auto en een omgeving waarin hij graag vertoeft, verwacht ik niet dat hij de wens krijgt om ergens anders heen te gaan."

Marko

Verstappen dreigde begin 2024 heel eventjes met een vertrek, toen Helmut Marko stelde dat hij mogelijk werd geschorst. Het is geen geheim dat Verstappen en Marko het goed kunnen vinden, maar Horner is duidelijk: "Nou, Helmut is niet weg en gaat ook niet weg. Max ziet de waarde van het team en, nogmaals, dat heeft hij deze periode echt gevoeld. Wanneer de auto niet presteert zoals je hoopt, dan moeten je pitstops sterk zijn, de strategie moet kloppen en de betrouwbaarheid moet op orde zijn. Je moet de juiste beslissingen op de juiste momenten nemen."