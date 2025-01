Fans zien Hamilton en Leclerc als beste rijdersduo van 2025

Het rijdersveld in de Formule 1 ziet er aankomend seizoen heel anders uit dan in 2025. Veel teams hebben hun line-up aangepast, en de verwachtingen zijn hoog. Uit een enquête van de Formule 1 blijkt dat de fans het meest verwachten van het nieuwe rijdersduo van Ferrari.

Het team van Ferrari beschikt dit jaar over de diensten van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hamilton is vertrokken bij Mercedes om een nieuw avontuur te gaan najagen bij Ferrari. Bij Mercedes is hij opgevolgd door de piepjonge Italiaan Andrea Kimi Antonelli. Ook bij Red Bull is er een verandering doorgevoerd, en krijgt Max Verstappen gezelschap van Liam Lawson. McLaren is het enige topteam dat geen wijziging heeft doorgevoerd, daar kiest men weer voor Lando Norris en Oscar Piastri.

De Formule 1 hield in de afgelopen dagen een enquête onder de fans om te bepalen welk team over de beste line-up beschikt. De meeste stemmen gingen naar het team van Ferrari, want 56 procent van de fans koos voor Hamilton en Leclerc. Het rijdersduo van McLaren eindigde met 29 procent op gepaste afstand als tweede. Opvallend genoeg werd het team van Red Bull slechts derde, want zes procent van de stemmers koos voor het rijdersduo bestaand uit Verstappen en Lawson. Het nieuwe rijdersduo van Williams bestaand uit Alexander Albon en Carlos Sainz eindigde als vierde met vijf procent van de stemmen. Slechts één procent van de stemmen ging naar Mercedes-coureurs Russell en Antonelli.