Verstappen duidelijk over toekomst: "Marko moet blijven"

De toekomst van Max Verstappen was vorig jaar regelmatig onderwerp van gesprek. Hij beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull, maar toch was er veel speculatie. Verstappen stelt dat hij blij is bij Red Bull, maar hij vindt het wel belangrijk dat Helmut Marko aanblijft.

De onrust binnen Red Bull zorgde begin 2024 voor zeer veel speculatie. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en ook Aston Martin zette de deur wijd open voor de wereldkampioen. Verstappen gaf elke keer aan dat hij niet dacht aan een vertrek, maar hij reageerde fel toen er even sprake was van een mogelijke schorsing van Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Het is algemeen bekend dat de Verstappens en teamadviseur Marko een heel erg goede band hebben. Marko speelde een belangrijke rol bij de loopbaan van Verstappen, en de Nederlander heeft zeer veel respect voor de teamadviseur. In een interview met de Zwitserse krant Blick wordt Verstappen geconfronteerd met de geruchten over zijn toekomst. Hij reageert duidelijk, maar wijst ook naar Marko: "Nou, ik ben blij met waar ik ben. En één van de voorwaarden die ik altijd heb is: mijn ontdekker Helmut Marko moet blijven." Verstappen beschikt nog over een contract bij Red Bull tot en met 2028.