Villeneuve wijst reden Aston Martin-transfer Newey aan

Topontwerper Adrian Newey begint later dit jaar aan zijn nieuwe job bij Aston Martin. Hij moet het team aan successen gaan helpen. Jacques Villeneuve denkt te weten waarom Lawrence Stroll Newey naar het team van Aston Martin heeft gehaald. Hij wijst naar Lance Stroll.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat Newey ging vertrekken bij Red Bull, werd hij in verband gebracht met meerdere teams. Geruime tijd leek het erop dat Newey ging tekenen bij Ferrari, maar uiteindelijk viel zijn keuze op Aston Martin. Het was redelijk verrassend, want Aston Martin is momenteel nog geen topteam. Voor de toekomst ziet het team er echter goed uit, want ze rijden vanaf 2026 met fabrieksmotoren van Honda en naast nieuwe hebben ze meerdere grote namen aangetrokken.

Input

Na zijn successen bij Red Bull, gaat Newey nu dus jagen op nieuwe sterke prestaties. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve deelt zijn opvatting hierover in gesprek met Spin Casino: "Adrian Newey kan een auto niet alleen ontwerpen. Hij heeft de input van de coureur nodig. Hij heeft de juiste input van de coureur nodig en hij heeft de juiste mensen om zich heen nodig, die hij in de loop van de tijd om zich heen zal vormen. De fabriek die is gebouwd, ziet er geweldig uit, maar het duurt even voordat de windtunnel goed werkt."

Lance Stroll

Villeneuve denkt te weten waarom Lawrence Stroll Newey naar Aston Martin heeft gedaan. Villeneuve doet een opvallende uitspraak over de actie van zijn landgenoot: "Het zal tijd kosten, maar Newey zal er op tijd zijn. Het doel van Lawrence is om zijn zoon wereldkampioen te laten worden. Daarom legt hij zoveel geld neer. Daarom doet hij dit allemaal. Kan het gebeuren? Wie weet."