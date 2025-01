Briatore vraagt zich af of Ferrari-transfer Hamilton zinvol is

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe leven bij Ferrari. Hij mag zich sinds 1 januari officieel Ferrari-coureur noemen, maar veel mensen vragen zich nog steeds af of deze overstap wel goed gaat uitpakken. Flavio Briatore respecteert de beslissing, maar vraagt zich af of het zinvol is.

Na elf jaar trouwe dienst heeft Lewis Hamilton afscheid genomen van Mercedes. Bij Ferrari gaat Hamilton zijn jeugddroom najagen. Hij is de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc, en hij volgt Carlos Sainz op. Dit is opvallend, aangezien Leclerc en Sainz jarenlang een goed rijdersduo vormden bij Ferrari. Met Hamilton haalt Ferrari een levende legende binnen, maar ook iemand die geen genoegen zal nemen met de rol van tweede coureur.

Zinvol

Meerdere kenners twijfelen dan ook aan deze transfer. Alpine-adviseur Flavio Briatore behoort tot deze groep mensen. De flamboyante Italiaan deelt zijn mening met Sport Bild: "Het zal vreemd zijn om Lewis in een Ferrari te zien. Natuurlijk respecteer ik zulke beslissingen, maar ik vraag me ook af of het zinvol is." Briatore plaatst vooral vraagtekens bij Ferrari's keuze, want hij vindt dat ze al beschikte over twee topcoureurs: "Ik begrijp niet waarom dit geweldige duo uit elkaar is gerukt. Het is niet mijn taak om een oordeel te vellen, maar als ik een verantwoordelijke positie had gezeten bij Ferrari, had ik Lewis niet gecontracteerd."

Kijkcijfers

Briatore denkt echter wel te weten welke reden er zit achter het binnenhalen van Hamilton. De ervaren Italiaan weet immers ook wel dat de transfer hoe dan ook een commercieel succes gaat worden. Briatore wijst ook naar de sport zelf: "In principe is het goed voor de Formule 1 als Lewis voor Ferrari rijdt. En alles wat goed is voor de Formule 1, is ook goed voor mij. Ik weet zeker dat het ook goed is voor de televisie en de kijkcijfers. Laten we het afwachten. De tijd zal leren hoe goed hij in de Ferrari rijdt."

Interessanter

Hamilton heeft een zware periode bij Mercedes achter de rug, waarin hij vaak langzamer was dan George Russell. Briatore hoopt ook sportieve revanche van Hamilton. Hij denkt dat het goed voor de Formule 1 zal zijn als Hamilton schittert in het scharlaken rood: "Dat zou de Formule 1 nog interessanter maken. Maar we moeten niet vergeten dat Charles zeker het voordeel heeft dat hij Italiaans spreekt bij dit zeer speciale Italiaanse team."