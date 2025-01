'Nieuwe race-engineer Hamilton bij Ferrari bekend'

Lewis Hamilton en race-engineer Peter Bonnington zullen door de overstap van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari na twaalf jaar uit elkaar gaan. Het was onduidelijk wie bij Ferrari de nieuwe race-engineer zou gaan worden van Hamilton, maar daar lijkt nu meer duidelijkheid over te zijn.

Nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud door sensationeel transfernieuws. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte namelijk bekend dat hij na 2024 zou gaan vertrekken bij Mercedes en de overstap zou gaan maken naar het team van Ferrari. De 39-jarige Brit, die in twaalf seizoenen zes coureurs- en acht constructeurskampioenschappen won in dienst van de Silver Arrows, mag zich inmiddels Ferrari-coureur noemen en wordt vanaf aankomend seizoen de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc.

Eén van de uitdagingen waar Hamilton tijdens zijn eerste jaar bij Ferrari mee te maken zal krijgen, is een nieuwe race-engineer. Twaalf jaar lang was Peter Bonnington de steun en toeverlaat van Hamilton over de boordradio, maar daar zal nu verandering in gaan komen. De Brit bleef Mercedes namelijk trouw en werd bij de Duitse renstal gepromoveerd tot Head of Race Engineering, en het was lang onduidelijk wie de nieuwe race-engineer van de zevenvoudig wereldkampioen zou gaan worden.

Riccardo Adami

Het Italiaanse medium La Gazzetta dello Sport meldt nu echter dat Riccardo Adami de nieuwe race-engineer van Hamilton zal gaan worden. Dat is geen gekke keuze, aangezien Adami eerder al de race-engineer van Sebastian Vettel en Carlos Sainz was bij de Scuderia. De Italiaan is sinds 2005 race-engineer geweest bij meerdere teams. Hij werd in 2005 gepromoveerd tot race-engineer bij Minardi en bleef vervolgens actief bij dat team toen het overgenomen werd door Red Bull en omgedoopt werd tot Scuderia Toro Rosso. Hij was tot 2015 werkzaam voor de renstal uit Faenza en was onder meer race-engineer van Sébastian Buemi, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Vitantonio Liuzzi, voordat hij de overstap maakte naar Ferrari.

Continuïteit

Daarnaast zou Hamilton ook een aantal mensen meenemen naar Ferrari om zoveel mogelijk continuïteit te behouden. Hij zou volgens het Italiaanse medium manager Marc Hynes meenemen evenals een aantal fotografen, trainers, personeel voor de veiligheid, en minimaal één persoon voor communicatie en public relations buiten de Formule 1.