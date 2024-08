Bonnington krijgt promotie bij Mercedes

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden bij Mercedes. Hij vertrekt na dit jaar naar Ferrari, en daar zal hij een nieuwe race-engineer krijgen. Zijn trouwe rechterhand Peter 'Bono' Bonnington blijft bij Mercedes en daar heeft hij nu zelfs promotie gekregen.

Bonnington en Hamilton vormen al jarenlang een duo bij Mercedes. Het stemgeluid van Bonnington is bekend bij veel volgers van de sport en Hamilton steekt niet onder stoelen of banken dat hij heel erg tevreden is over de samenwerking. Toch komt dit huwelijk eind dit jaar ten einde, want Bonnington gaat niet met Hamilton mee naar Ferrari. De Britse engineer blijft Mercedes trouw.

Volgens PlanetF1 heeft Bonnington zelfs een nieuwe deal getekend bij Mercedes. Hij heeft namelijk promotie gekregen met het oog op 2025. Volgens het medium mag Bonnington zichzelf tegenwoordig Head of Race Engineering noemen. De promotie is al van kracht, maar hij maakt dit seizoen gewoon af als de race-engineer van Hamilton. Het is de verwachting dat hij in 2025 ook gewoon de race-engineer zal zijn van een coureur. Waarschijnlijk gaat hij samenwerken met Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wordt gezien als de opvolger van Hamilton bij Mercedes. Bonningtons promotie is niet uniek, want eerder deed Red Bull iets vergelijkbaars met Gianpiero Lambiase.