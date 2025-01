Piastri verwacht spannende strijd tussen vier teams in 2025

Het team van McLaren kende vorig jaar een indrukwekkend seizoen in de Formule 1. Ze veroverden de constructeurstitel, en ze worden gezien als de grote favorieten voor 2025. Oscar Piastri rekent zich nog lang niet rijk, en hij wil zeker Max Verstappen en Red Bull niet uitsluiten.

McLaren versloeg vorig jaar Ferrari in de strijd om de constructeurstitel. Red Bull kon niet meer meestrijden om de titel bij de constructeurs, maar aan het einde van het seizoen kwamen ze wel weer iets beter voor de dag. Ook Mercedes kon zich soms mengen in de strijd om de zeges. De vier teams waren veel sneller dan de andere teams, en het is de verwachting dat ze ook aankomend seizoen weer de kop gaan vormen.

Aangezien McLaren in 2024 de constructeurstitel greep, worden ze gezien als de grote favoriet voor 2025. McLaren-coureur Oscar Piastri blijft echter realistisch in gesprek met Speedcafe TV: "Als je kijkt naar Red Bull, en in het bijzonder naar Max, dan kun je wel zeggen dat ze aan het einde van het jaar wat snelheid hebben teruggevonden. Ik verwacht dus dat het echt weer een strijd gaat worden tussen vier teams. Ik hoop wel dat we nu vanaf het begin mee kunnen doen in de kampioenschappen, dat zou het namelijk makkelijker maken voor ons. Ik hoop natuurlijk dat we een goede auto hebben. We hebben als team veel vertrouwen. Als je kijkt naar onze verbeteringen in de afgelopen 24 maanden, dan is dat echt wel ongekend."