Marko wil gebruik maken van expertises van voetbalcoach

Red Bull is al jaren actief in de Formule 1, maar het Oostenrijkse bedrijf is ook aanwezig in veel andere sporten. Helmut Marko hoopt gebruik te kunnen maken van de kennis van mensen uit andere takken van sport. Marko wijst bijvoorbeeld naar voetbaltrainer Jurgen Klopp.

Red Bull is al geruime tijd succesvol in de Formule 1. Afgelopen jaar pakte Max Verstappen zijn vierde wereldtitel op rij, maar verder vielen de resultaten ietwat tegen. Het Formule 1-project van Red Bull is zeer succesvol, en de Oostenrijkers willen die successen graag herhalen. Recent werd voormalig Liverpool-trainer Jurgen Klopp aangetrokken voor de voetbalafdeling van Red Bull, maar men hoopt dat hij ook nuttig kan zijn in de andere sporten.

Helmut Marko hoopt dat ze in de Formule 1 ook kunnen profiteren van de expertises van Klopp. De Oostenrijkse teamadviseur legt dat uit in gesprek met RTL: "Ik weet niet hoe hij alles wil combineren, die verschillende continenten en dat soort dingen. Maar omdat voetbal heel belangrijk voor ons is, denk ik dat het de beste zet was die we hadden kunnen doen." Marko wil graag gebruik gaan maken van die expertises van Klopp, en hij probeert dat uit te leggen: "Hij is een buitengewone coach en hij is ook een motivator."