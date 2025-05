Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Emilia-Romagna

Het Europese gedeelte van het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Imola. Op het iconische circuit in de regio Emilia-Romagna gaat de strijd om het wereldkampioenschap hard door. Voor de kijkers vallen de tijden mee, er kan zelfs worden uitgeslapen.

Aangezien het gaat om de eerste Europese Grand Prix van het jaar, zijn de starttijden van de sessies gunstig voor de fans in Nederland. Alle sessies worden verreden in de middaguren, en zijn dus makkelijk te zien voor de kijkers. Ook voor de teams wordt het een belangrijk weekend, want veel van de renstallen zullen belangrijke updates meenemen.

Op vrijdag wordt het weekend afgetrapt met de eerste vrije training. Deze sessie gaat om 13:30 van start, terwijl de tweede vrije training begint om 17:00 en eindigt om 18:00. Het is de enige sessie van het weekend waarbij er gebruik wordt gemaakt van de avonduren. De kwalificatie gaat op zaterdag om 16:00 van start, en zal rond 17:00 klaar zijn. De Grand Prix gaat op zondag om 15:00 van start.

Starttijden Imola (Nederlandse tijd):

Vrijdag 16 mei:

Eerste vrije training: 13:30 -14:30

Tweede vrije training: 17:00 -18:00

Zaterdag 17 mei:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 18 mei:

Grand Prix van Emilia-Romagna: 15:00

Waar is de Grand Prix van Emilia-Romagna te zien?

De Grand Prix van Emilia-Romagna is in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV. Bij beide streamingdiensten zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen beschikbaar, maar ze zijn zeker niet gratis. Veel mensen zijn het hele jaar op zoek naar een gratis alternatief, en die is beschikbaar voor het raceweekend in Imola.

Het Duitse RTL zendt dit weekend de Grand Prix uit. Deze zender maakt bij veel providers onderdeel uit van het zenderpakket, en is dan ook gratis te ontvangen. De Duitsers zenden niet alleen de Grand Prix uit, ze hebben er ook voor gekozen om de kwalificatie live uit te zenden.