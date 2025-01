Ralf Schumacher wijst grote zwakte Hamilton aan: "Dat kan hij niet"

Lewis Hamilton mag zich vanaf vandaag officieel Ferrari-coureur noemen. De Britse coureur hoopt bij Ferrari zijn achtste wereldtitel te kunnen pakken. Ralf Schumacher is kritisch, en hij wijst een groot verschil tussen zijn broer Michael en Hamilton aan.

Hamilton staat op gelijke hoogte met Michael Schumacher qua wereldtitels. Schumacher pakte in dienst van Ferrari vijf van zijn zeven wereldtitels, en Hamilton hoopt nu bij Ferrari het record van Schumacher uit de geschiedenisboeken te rijden. Voor Hamilton is het een grote stap, want hij heeft na elf jaar het team van Mercedes verlaten. De aandacht voor Hamiltons transfer is dan ook enorm.

Grootste verschil

Schumachers broer Ralf is benieuwd naar hoe Hamilton het gaat doen. Oud-coureur Ralf Schumacher ziet wel een groot verschil, zo legt hij uit aan Sport1.de: "Het grootste verschil is dat Michael, naast vele andere kwaliteiten, in staat was om samen met de engineers een auto te ontwikkelen die perfect bij zijn rijstijl paste. Lewis kan dat niet. Hij heeft dat nooit gekund, als je goed luistert naar wat de Mercedes-technici zeggen. Toto Wolff heeft vaker benadrukt dat een coureur gas moet geven en dat de technici moeten ontwikkelen. Maar hij zei dat ook, omdat zijn coureurs blijkbaar niet in staat waren om de juiste input te geven."

Top dog

Ralf Schumacher stelt dat zijn broer veel beter was in deze zaken. De Duitser probeert zijn punt helder te maken met een aantal voorbeelden: "Michael was heel anders. Hij gaf altijd richting aan zijn vertrouwelingen zoals Ross Brawn of Jean Todt. Dat maakt het nog moeilijker voor Lewis, want Charles Leclerc is de top dog. Iedereen in het team kent hem. Voor Lewis is alles nieuw bij Ferrari. Bovendien kwam Michael naar Ferrari als de huidige kampioen en hij was veel jonger. Dat is niet het geval bij Lewis."