Deze nieuwe coureurs rijden dit jaar in de Formule 1

Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent dat het nieuwe Formule 1-seizoen al voor de deur staat. In dit nieuwe seizoen zullen er veel nieuwe namen op de grid staan. Het veld ondergaat een flinke verjongingskuur.

Andrea Kimi Antonelli

De meest besproken nieuwkomer is Andrea Kimi Antonelli. De achttienjarige Italiaan is aangewezen als de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Hij moet de zevenvoudig wereldkampioen vervangen, en dat is geen makkelijke taak. Bij Mercedes hebben ze veel vertrouwen in het toptalent. In de opstapklassen liet hij veel mooie dingen zien, maar vorig jaar had hij het zwaar in de Formule 2. Alle schijnwerpers zijn op hem gericht, en Antonelli moet gaan bewijzen dat hij daadwerkelijk een megatalent is. De vergelijking met Hamilton is snel gemaakt, want ook hij debuteerde op jonge leeftijd bij een topteam.

Isack Hadjar

Bij Racing Bulls stapt er ook een nieuwe naam in de bolide. Het gaat om de Fransman Isack Hadjar. Helmut Marko is een groot fan van hem, maar hij is wel derde teamgenoot van Yuki Tsunoda in een jaar tijd. Hadjar volgt Liam Lawson op, die promotie heeft gekregen naar het grote Red Bull Racing. Hadjar verloor vorig jaar de titelstrijd in de Formule 2, maar hij liet zeker zien dat hij kan racen. De felle Hadjar moet er direct staan, want bij Red Bull zijn ze streng. Een slecht jaar, en je loopbaan kan zomaar weer voorbij zijn.

Gabriel Bortoleto

Hadjar verloor de titelstrijd in de Formule 2 vorig jaar van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan maakte deel uit van het juniorteam van McLaren, maar hij zal niet gaan rijden voor de Britse renstal. Zijn contract is beëindigd en Bortoleto maakt nu deel uit van de Sauber-familie. Naast Nico Hülkenberg zal hij het zwaar gaan krijgen, ook omdat Sauber niet bepaald sterk presteerde in 2024. In 2026 worden ze het fabrieksteam van Audi, en het is aan Bortoleto om te bewijzen dat hij klaar is om te schitteren voor een reusachtig fabrieksteam.

Jack Doohan

Eigenlijk is Jack Doohan geen debutant meer, maar de Australiër is zeker wel een nieuweling. Vorig jaar reed hij in Abu Dhabi voor Alpine, en dit jaar mag hij zich gaan bewijzen voor dat team. Als zoon van een MotoGP-legende stroomt er benzine door zijn aderen, maar hij moet wel direct gaan presteren. Bij Alpine verwachten ze veel van hem, en Flavio Briatore heeft al gehint op de komst van een mogelijke vervanger. Doohan moet presteren, en dat is niet makkelijk voor een onervaren kracht.

Oliver Bearman

Oliver Bearman is geen rookie meer, maar wel een debutant. In 2024 reed hij al drie races als invaller, maar dat betekent niet dat hij veel ervaring heeft. Bearman mag zich bij Haas gaan bewijzen als teamgenoot van Esteban Ocon. In 2024 liet Bearman zien wat hij in huis heeft, en dit jaar mag hij het nog beter gaan doen. De druk van een rookie is eraf, maar iedereen is benieuwd hoe hij het zal gaan doen in een volledig seizoen in de Formule 1.