Stella geeft toe: "We zouden Monza met de kennis van nu anders hebben aangepakt"

McLaren won in 2024 de constructeurstitel, maar het team ontving ook meermaals kritiek. Dat had vooral te maken met het te laat invoeren van de teamorders, wat het team bijvoorbeeld in Monza veel punten kostte. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella was het team nog niet gewend dat het een topteam was. Hij stelt dat McLaren met de kennis van nu de situatie in Monza ook heel anders had aangepakt.

Het team van McLaren besloot voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbedizjan van 2024 om met teamorders volgens de papaya rules te gaan werken. Oscar Piastri moest Lando Norris gaan ondersteunen, zodat de Brit zijn achterstand in het kampioenschap op Max Verstappen goed kon maken. McLaren maakte deze beslissing naar aanleiding van de GP van Italië.

Tijdens die race startten Norris (P1) en Piastri (P2) vanaf de eerste startrij, en in deze volgorde kwamen de rijders ook de eerste chicane uit. Aangezien de McLaren-rijders direct een klein gaatje sloegen in de eerste twee bochten naar de Ferrari-rijders, leek het voor het team uit Woking handig om gewoon in dezelfe volgorde te blijven rijden, zodat ze de race naar zich toe konden trekken en veel punte in konden lopen op Red Bull Racing.

Daar dacht Piastri echter anders over. Norris maakte namelijk een foutje in de eerste chicane, waardoor de Australiër tijdens de openingsronde een kans zag een kans zag om aan zijn teamgenoot voorbij te gaan. Piastri zette aan de buitenkant van de Variante Della Roggia de aanval in en pakte de leiding in de race. Hij zorgde er wel voor dat Norris van P1 terugviel naar P3, wat ook de positie was waarop de man uit Bristol zou finishen. Norris liep zodoende slechts tien punten in op titelrivaal Max Verstappen, wat er - zeker gezien de snelheid van de MCL38 - misschien wel twintig hadden kunnen zijn, als McLaren van tevoren duidelijke afspraken had gemaakt. Het leverde de Britse renstal dan ook veel kritiek op.

"We moesten ons als team snel aanpassen aan de realiteit"

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella zou het team uit Woking de situatie nu ook heel anders hebben aangepakt, maar anticipeerde McLaren simpelweg niet snel genoeg om het fiet dat het een topteam was geworden. "We moesten ons als team snel aanpassen aan de nieuwe realiteit", vertelt de Italiaan in gesprek met Motorsport.com. "We moesten erg snel leren van wat er op en soms ook naast het circuit gebeurde. Dat zijn dingen die ermee te maken hebben dat je ineens een competitief team bent. Ik kan Monza wel als voorbeeld nemen. We hadden het daar op de één of andere manier niet verwacht om eerste en tweede te staan. Als ik nu terugdenk aan wat we voor de race hebben gedaan, dan zouden we wel wat dingen anders doen. Het traject van onze auto-ontwikkeling is in zekere zin te snel geweest en daardoor moesten we als team qua uitvoering een beetje in de achtervolging en aanpassingen doorvoeren."

Gesprekken

Wat er gebeurde in Italië heeft de constructeurskampioen wel wakker geschud. "We hebben ons schema van de weekenden gedurende het jaar aangepast. We voeren nu veel meer gesprekken dan voorheen, doordat we twee coureurs hebben die races kunnen winnen. Daardoor moesten we steeds meer bespreken wat we in bepaalde scenario's zouden doen. In het verleden waren die dingen helemaal niet relevant voor ons. In die zin hebben we onszelf snel moeten aanpassen en snel moeten leren."