Groot verschil tussen vier topteams en de rest zichtbaar in statistieken

Ferrari, McLaren, Red Bull en Mercedes hebben er in 2024 vooraan het veld een spektakel van gemaakt. De vier topteams streden hard om de pole positions, overwinningen en podiumplaatsen. Per circuit verschilde het wie van de vier teams het snelste was, maar één ding was wel duidelijk: de vier topteams waren een stuk sneller dan de rest van het veld.

Het Formule 1-seizoen 2024 leek opnieuw op een zeer dominant seizoen van Red Bull Racing uit te gaan draaien. Max Verstappen noteerde tijdens de eerste negen (sprint)kwalificaties acht keer de snelste tijd en wist daarnaast zeven van de eerste tien Grands Prix te winnen. Nadat de concurrentie een stap voorwaarts zette en Red Bull steeds meer met balansproblemen in de RB20 te maken kreeg, werd het vooraan echter steeds spannender. McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing streden vooraan om de pole positions en overwinningen, en bijna elke weekend was er wel een verschillende polesitter en racewinnaar.

Het gat naar de teams daarachter was echter zeer groot. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. Als we kijken naar de 30 (sprint)kwalificaties in 2024 waren er slechts drie coureurs - buiten de rijders van de vier topteams - die zich een keer in de top drie kwalificeerden. Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine) en Yuki Tsunoda (Visa Cash App Racing Bulls) waren die drie rijders. Alonso noteerde zowel tijdens de sprintkwalificatie als de 'normale' kwalificatie in China een tijd in de top drie, Tsunoda kwalificeerde zich in de stromende regen in Brazilië op de derde plaats voor de race op Interlagos en Gasly reed de derde tijd tijdens de kwalificatie voor de GP van Las Vegas.

Ook als we kijken naar de dertig (sprint)races in 2024 valt dit op. Slechts twee rijders buiten de coureurs van de vier topteams wisten het podium te bereiken afgelopen seizoen. Tijdens de regenrace in Brazilië snelden Esteban Ocon en Pierre Gasly in hun Alpine naar de tweede en derde plaats.