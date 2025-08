Ferrari contracteert vrouwelijke coureur voor 2026

Het team van Ferrari heeft vandaag twee nieuwe coureurs gepresenteerd voor het juniorenprogramma. Het gaat om twee jonge coureurs die zich in 2026 melden in Maranello, één van hen is de jonge Deense F1 Academy-coureur Alba Hurup Larsen.

Ferrari beschikt over een grote opleidingsploeg. Veel coureurs hebben in de afgelopen jaren deel uitgemaakt van de Ferrari Driver Academy, en in de hoogste opstapklassen rijden er dan ook coureurs met de Ferrari-badge rond. Het is een succesvol programma, en de Braziliaan Rafael Camara werd afgelopen weekend kampioen in de Formule 3.

Nieuwe Italiaanse ster?

Ferrari heeft nu twee nieuwe namen toegevoegd aan de Driver Academy. Het gaat om de in 2010 geboren Italiaan Niccolo Maccagnani, die in november indruk maakte tijdens de ACI Sport Supercorso. Volgens Ferrari maakte Maccagnani recent veel indruk tijdens een Formule 4-test op het circuit van Vallelunga, waar hij sneller was dan 36 andere coureurs.

F1 Academy-ster

De tweede coureur die in 2026 haar gezicht zal laten zien in Maranello, is Alba Hurup Larsen. De Deense coureur is actief in de F1 Academy, de klasse voor vrouwelijk talent die deel uitmaakt van het voorprogramma van de Formule 1. En bij Ferrari zijn ze onder de indruk van haar prestaties.

Larsens komst is opvallend, want Ferrari is in de F1 Academy actief met twee andere coureurs. Ze steunen de Nederlandse coureur Maya Weug, terwijl ook de Braziliaanse Aurelia Nobels onderdeel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy.

Indrukwekkende prestaties

Larsen stond dit seizoen nog niet op het podium, maar staat wel op de zesde plaats in het kampioenschap. Haar beste prestatie was een vierde plaats in de tweede race op het circuit van Shanghai. In de F1 Academy rijdt ze voor het Nederlandse team van MP Motorsport, waar ze rijdt in de kleuren van Tommy Hilfiger. Ferrari maakt volgend jaar bekend wat ze van plan zijn met Larsen en Maccagnani.