Verstappen hoopt op andere Red Bull-livery in 2025

Red Bull-coureur Max Verstappen greep dit seizoen voor het vierde jaar op rij de wereldtitel, maar het werd hem niet makkelijk gemaakt. De concurrentie was erg sterk en balansproblemen in zijn RB20 zorgden voor veel uitdagingen. De Nederlander hoopt volgend jaar dan ook op een betere RB21, die wat hem betreft een andere livery mag hebben ten opzichte van de afgelopen jaren.

Max Verstappen wist in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze de wereldtitels binnen te halen, maar dat was in 2024 niet het geval. De 27-jarige Red Bull-rijder won zeven van de eerste tien races, maar wist daarna door balansproblemen in de RB20 tien Grands Prix op een rij niet te winnen. Door elke week het maximale uit zijn auto te halen en zijn magistrale inhaalrace in São Paulo trok hij toch de titel over de streep. Maar zijn RB20 mag het muesuem in en die hoeft hij naar eigen zeggen nooit meer aan te raken.

Verstappen hoopt dan ook dat Red Bull hem volgend jaar een beter bolide geeft, maar dat is niet het enige verzoek dat de Nederlander heeft wat betreft zijn RB21. Hij hoopt stiekem ook op een andere livery. "Ik kijk er echt naar uit om mijn nieuwe auto te zien, vooral de livery ervan. Ik hoop op iets nieuws", vertelt Verstappen in de Talking Bull Podcast. "Ik had het er eerder vandaag al over. Ik vind het echt mooi om auto's te zien met glanzende kleuren. We hebben nu zoveel matte, blauwe auto's gehad. Ik denk dat het soms ook gewoon nice is om het kleurenschema wat op te leuken", aldus de viervoudig wereldkampioen, die wel snapt waarom Red Bull voor de donkerblauwe, matte livery gekozen heeft. "Die verf is wat lichter. Maar ik hoop gewoon dat het iets anders kan zijn."