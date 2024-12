Marko ziet Red Bull stappen maken: "Basisconcept voor de auto is af"

Het team van Red Bull Racing hoopt in 2025 weer mee te kunnen doen voor beide wereldtitels. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Volgens Helmut Marko verlopen deze voorbereidingen goed en hij stelt dat het basisconcept al helemaal af is.

Red Bull kon dit jaar de constructeurstitel niet prolongeren. Ze verloren hun voorsprong op de concurrentie, en ze eindigden uiteindelijk als derde achter McLaren en Ferrari. De RB20 fungeerde niet naar wens, en uiteindelijk profiteerde het team van de stuurmanskunsten van Max Verstappen. In 2025 moet het beter gaan, en bij Red Bull willen ze snel sportieve revanche gaan nemen.

Basisconcept

Teamadviseur Helmut Marko legt uit dat men bij Red Bull hard bezig is met de voorbereidingen op he komende seizoen. De Oostenrijker spreekt zich uit in een interview met Sport.de: "Het basisconcept van de auto is helemaal klaar. Gedurende de laatste werkzaamheden kunnen we gaan kijken naar gewichtsbesparing. De grootste uitdaging voor de ingenieurs is het bouwen van een auto die een breder werkvenster heeft."

Pushen

Marko wil dat Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson in 2025 beschikken over een auto die tot het uiterste kan worden gepusht. Hij gaat verder met zijn verhaal: "We moeten daarnaast sterk zijn op alle circuits. Het is duidelijk dat het rijden over de kerbs één van onze zwakke plekken was. Als ik de woorden van Max mag gebruiken: de auto sprong als een kangoeroe. Dat heeft ons veel tijd gekost vorig jaar. In de windtunnel lijken de problemen verholpen te zijn, maar we zullen het zien tijdens de test in Bahrein."