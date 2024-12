Vasseur oneens met claim Verstappen: "Gewoon onlogisch"

Max Verstappen pakte dit jaar voor het vierde seizoen op rij de wereldtitel in de Formule 1. Hij moest de degens kruisen met de snelle Ferrari's en McLarens. Hij stelde dat hij in de auto's van deze teams veel eerder wereldkampioen was geworden, maar volgens Frédéric Vasseur slaat dat nergens op.

Verstappen zag in de tweede helft van het seizoen de Ferrari's en de McLarens echt langszij komen. Ze haalden Red Bull in in het constructeurskampioenschap, en ze lieten Verstappen werken voor zijn geld. Uiteindelijk bleef McLaren-coureur Lando Norris over als de enige titeluitdager van Verstappen, maar ook hij kon de strijd niet winnen van de Nederlander. Het resulteerde in de vierde titel voor Verstappen.

Na het behalen van zijn wereldtitel stelde Verstappen dat hij veel eerder kampioen was geworden in een Ferrari of een McLaren. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat aan Autosprint weten dat hij het niet eens is met deze claim: "Het is gewoon onlogisch om te denken of te zeggen dat Verstappen de titel ook had kunnen winnen bij een ander team. Het is namelijk niet mogelijk om de prestaties en performance van een coureur los te zien van de auto waarin hij rijdt. Er komen simpelweg te veel factoren bij kijken. Het is gewoon onlogisch om te stellen dat Max die titel ook had kunnen pakken in een McLaren, want de kwaliteiten van dat team hangen ook af van de feedback die ze krijgen van de coureurs en het werk dat ze verrichten."