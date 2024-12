Marko hoopt dat Lawson accepteert dat Verstappen onverslaanbaar is

Max Verstappen en Liam Lawson vormen volgend jaar het rijdersduo van Red Bull Racing. Iedereen is benieuwd hoe Lawson het gaat doen naast viervoudig wereldkampioen Verstappen. Helmut Marko stelt dat de jonge Nieuw-Zeelander moet accepteren dat hij Verstappen niet kan verslaan.

Verstappen is de onbetwiste kopman van Red Bull. Hij veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1, en hij was veel sterker dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kende een rampzalig seizoen en hij besloot een stap terug te doen. Red Bull koos Lawson als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Hij heeft echter amper ervaring, maar de hoge heren van de Red Bull-stal hebben hoge verwachtingen van hem.

Accepteren

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht ook veel van Lawson. Hij verwacht echter niet dat de jongeling zomaar sneller gaat zijn dan Verstappen. Aan Sport.de legt Marko uit dat dit ook niet per se de bedoeling is: "Liam is mentaal de sterkste van onze junioren, hoewel hij nog relatief weinig ervaring heeft met het rijden van Grands Prix. Maar het belangrijkste is, naast Max, dat je accepteert dat hij iemand is die je toch niet kan verslaan. En die mentale kracht heeft Liam, denk ik."

Absurde afstellingen

Volgens Marko is het belangrijkste dat Lawson in de kwalificaties en de races dichtbij Verstappen zit. Hij stelde eerder dat drie tienden verschil zit tussen beide coureurs. Marko stelt dat dit Lawson de ruimte kan geven om zich te verbeteren en zich meer op zijn gemak te voelen in de auto: "Maar alles met de voorwaarde dat de beste huidige Formule 1-coureur in het team zit, en dat je niet probeert, zoals veel andere teamgenoten van Max wel deden, je geluk te zoeken in de techniek. Dat wil zeggen, met soms absurde afstellingen of andere strategische trucs. Je moet accepteren dat Max de beste is en kijken hoe dicht je bij hem kunt komen, met de instelling beginnen dat je op de een of andere manier op gelijke hoogte kunt komen. Dat is fout gegaan bij al zijn teamgenoten."