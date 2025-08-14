user icon
Verstappen-'uitdager' weet niet meer wie de beste coureur is: "Ik heb geen flauw idee!"

Verstappen-'uitdager' weet niet meer wie de beste coureur is: "Ik heb geen flauw idee!"
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 14:09
  • Door: Jesse Jansen

NASCAR-kampioen Kyle Larson riep vorig jaar dat hij een betere coureur is dan Max Verstappen. Hij kwam daar later op terug. Nu stelt hij zich veel gematiger op. De Amerikaan is ineens niet meer zo onder de indruk van de Formule 1

Kyle Larson heeft in zijn carrière één keer het kampioenschap van NASCAR gewonnen. Momenteel staat hij vijfde in het NASCAR-kampioenschap. De Amerikaan stelde in 2024 nog beter te zijn dan Max Verstappen. 

Veranderde mening

Larson was te gast in de podcast Games with Names: "In ons seizoen zie je zo'n zestien tot achttien verschillende winnaars. Dat is echt ongelooflijk. Als je naar de Formule 1 kijkt, zijn er misschien drie of vier coureurs die per jaar winnen. Lewis Hamilton krijgt het waarschijnlijk moeilijk om nog een race te winnen. Ik heb het gevoel dat de McLarens en Max Verstappen nu kunnen winnen. En George Russell won recent een race."

Op de vraag wie dan de beste coureur is, wist Larson geen duidelijk antwoord te geven: "Ik heb geen flauw idee! Ik heb nooit met ze gesproken, maar ik kan me voorstellen dat ze het wel over zichzelf denken. Er zijn echter veel coureurs waar ze mee zijn opgegroeid en die nooit de Formule 1 hebben gehaald. Zij rijden nu bijvoorbeeld IndyCar, zoals Alex Palou. Misschien weten ze wel dat die coureurs extreem goed zijn, maar dat de timing niet juist was. Ik weet het dus niet."

'Max is de beste'

In de podcast Games with Names is Larson heel positief over Max Verstappen: "Max is het beste van het beste, maar sommige coureurs weten misschien ook wel dat Palou het prima had kunnen bijbenen in de Formule 1. Voor mij is het moeilijk om te weten wie de beste is. Ik heb het geluk gehad dat ik in veel verschillende topklassen heb mogen rijden. En eerlijk, iedereen is zeer, zeer goed."

jd2000

Posts: 7.241

Al lezende denk ik dat dat man uberhaupt geen flauw idee heeft wat de F1 inhoudt. Als je ziet wat een coureur moet managen in de F1, daar is het gemiddelde iq van die rednecks te laag voor.

  • 3
  • 14 aug 2025 - 14:33
Reacties (6)


  • snailer

    Posts: 29.123

    Kyle: Ik ben de beste!

    Verstappen: Met alles dat ik doe wil ik het maximale uit mijzelf halen.


    Dat is een metaliteitsverschil. En hier wint in ieder geval Verstappen.

    • + 2
    • 14 aug 2025 - 14:25
  • jd2000

    Posts: 7.241

    Al lezende denk ik dat dat man uberhaupt geen flauw idee heeft wat de F1 inhoudt. Als je ziet wat een coureur moet managen in de F1, daar is het gemiddelde iq van die rednecks te laag voor.

    • + 3
    • 14 aug 2025 - 14:33
    • monzaron

      Posts: 533

      Die us racegasten overhhpen zichzelf. Die gaan zichzelf niet downsizen, slecht voor de markt 😁

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 14:56
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.799

      Toch gek dat 2 ex F1 piloten te weten Button en Raïkkonen een race of 2 hebben meegedaan met NASCAR op Watkins Glenn en COTA (dus geen oval) en ze allebei redelijk achteraan ploeterde.

      F1 volgers volgen (vaak, niet allemaal) alleen F1 en stellen die superieur aan elke andere klasse. Wat natuurlijk lariekoek is want het is iets heel anders.

      • + 1
      • 14 aug 2025 - 15:08
    • f1 benelux

      Posts: 4.195

      Idd MS, zo ben ik altijd onder de indruk van Rally. Hoe die gasten hun wagen omgooien tussen de bomen, of in de sneeuw.. F1 kan de koningsklasse zijn van techniek, maar niet van rijders imo ..




      Zo ..

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 15:14
  • Larry Perkins

    Posts: 59.111

    "Ik heb het geluk gehad dat ik in veel verschillende topklassen heb mogen rijden."

    IndyCar is best leuk om te volgen en zo nu en dan geweldig, maar het is m.i. wel een SUBtopklasse.
    En laat ik over Nascar maar niks zeggen, want anders lees je hier dat ik dat gedrang met die bumper-aan-bumper-bakken drie keer niks vind...

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 15:28

