Verstappen-'uitdager' weet niet meer wie de beste coureur is: "Ik heb geen flauw idee!"

NASCAR-kampioen Kyle Larson riep vorig jaar dat hij een betere coureur is dan Max Verstappen. Hij kwam daar later op terug. Nu stelt hij zich veel gematiger op. De Amerikaan is ineens niet meer zo onder de indruk van de Formule 1.

Kyle Larson heeft in zijn carrière één keer het kampioenschap van NASCAR gewonnen. Momenteel staat hij vijfde in het NASCAR-kampioenschap. De Amerikaan stelde in 2024 nog beter te zijn dan Max Verstappen.

Veranderde mening

Larson was te gast in de podcast Games with Names: "In ons seizoen zie je zo'n zestien tot achttien verschillende winnaars. Dat is echt ongelooflijk. Als je naar de Formule 1 kijkt, zijn er misschien drie of vier coureurs die per jaar winnen. Lewis Hamilton krijgt het waarschijnlijk moeilijk om nog een race te winnen. Ik heb het gevoel dat de McLarens en Max Verstappen nu kunnen winnen. En George Russell won recent een race."

Op de vraag wie dan de beste coureur is, wist Larson geen duidelijk antwoord te geven: "Ik heb geen flauw idee! Ik heb nooit met ze gesproken, maar ik kan me voorstellen dat ze het wel over zichzelf denken. Er zijn echter veel coureurs waar ze mee zijn opgegroeid en die nooit de Formule 1 hebben gehaald. Zij rijden nu bijvoorbeeld IndyCar, zoals Alex Palou. Misschien weten ze wel dat die coureurs extreem goed zijn, maar dat de timing niet juist was. Ik weet het dus niet."

'Max is de beste'

In de podcast Games with Names is Larson heel positief over Max Verstappen: "Max is het beste van het beste, maar sommige coureurs weten misschien ook wel dat Palou het prima had kunnen bijbenen in de Formule 1. Voor mij is het moeilijk om te weten wie de beste is. Ik heb het geluk gehad dat ik in veel verschillende topklassen heb mogen rijden. En eerlijk, iedereen is zeer, zeer goed."