Bottas baalt van rampseizoen: "Het was zeker zwaar"

Valtteri Bottas reed dit jaar zijn voorlopig laatste seizoen in de Formule 1. De Finse coureur kende een rampzalig jaar waarin hij geen enkel WK-punt wist te scoren. Bottas geeft eerlijk toe dat hij enorm baalt van zijn laatste jaar in dienst van het team van Sauber.

Bottas maakte dit jaar meer indruk naast de baan dan op de baan. De Finse coureur worstelde met zijn Sauber-bolide, terwijl hij met zijn humoristische acties naast de baan de harten van veel fans wist te veroveren. Een WK-punt behoorde niet tot de mogelijkheden, en dat deed Bottas pijn. Daarnaast verloor hij zijn zitje bij de Zwitserse renstal en zal hij volgend jaar gaan fungeren als reservecoureur van Mercedes.

Bottas geeft eerlijk toe dat het zeker geen makkelijk jaar voor hem was. De Finse coureur deed er alles aan om te presteren, maar het lukte niet, hij reageert goudeerlijk in gesprek met Motorsport.com: "Het was zeker zwaar. Ik wilde graag laten zien wat ik kan doen en ik wilde topresultaten neerzetten, maar dat is lastig als je achteraan rijdt. Mensen zien je dan niet en dan vergeten ze wat je kunt. Ik denk dus dat het voor mij echt een ongelukkige situatie was, wat uitliep in een worst case scenario. Ik heb geen zitje meer voor volgend jaar."