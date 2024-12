Bizar: 40% van F1-grid 2025 is Red Bull-junior geweest

Nadat Visa Cash App Racing Bulls vorige week bevestigde dat Isack Hadjar volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda zal gaan worden, was de Formule 1-grid voor 2025 definitief gevormd. En één ding valt op aan de rijders die volgend jaar in koningsklasse zullen gaan racen: veel hebben een verleden bij Red Bull Racing.

De Formule 1-grid voor 2025 begon tegen het einde van het seizoen 2024 steeds meer vorm te krijgen. Het enige waar nog veel onduidelijkheid over was, was de toekomst van Sergio Perez. Na de laatste Grand Prix van het seizoen op het Yas Marina Circuit kwamen de Red Bull-top en de aandeelhouders van het team uit Milton Keynes bijeen en bespraken ze de toekomst van de Mexicaan. Het was toen al wel duidelijk dat hij vervangen zou gaan worden en dat werd een week later officeel bekendgemaakt.

De Mexicaan wordt vervangen door Liam Lawson, die zodoende de jongste Red Bull-junior is die de overstap maakt van het opleidingsteam (Visa Cash App Racing Bulls) naar het grote Red Bull Racing. Daarna moest alleen de vervanger van Lawson bij VCARB nog bekendgemaakt worden, en dat gebeurde een dag later. Red Bull-junior Isack Hadjar promoveert namelijk van de Formule 2 naar de Formule 1 en zal het stoeltje naast Yuki Tsunoda gaan innemen.

Hierdoor zullen er volgend jaar zes nieuwe coureurs op de grid staan, want naast Lawson en Hadjar zullen ook Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman voor het eerst als fulltime coureur op de Formule 1-grid staan.

Als we dan naar de hele grid kijken, valt er één ding op: veel coureurs op de Formule 1-grid van 2025 hebben namelijk een verleden bij Red Bull. Maar liefst acht van de twintig coureurs - oftewel 40% van de Formule 1-grid van 2025 - zijn op een bepaald moment in hun carrière Red Bull-junior geweest. Dit zijn: Max Verstappen, Liam Lawson, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Alexander Albon, Jack Doohan en Pierre Gasly.