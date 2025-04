McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de zorgen over het verlies van het personeel van het titelwinnende team weggewuifd. Met name de technische afdeling zou nog wel eens weggekaapt kunnen worden. Volgens Stella hoeven ze zich daar geen zorgen over te maken.

De winst van het Britse team heeft concurrentie laten trappelen om het personeel van de Papaya's binnen te hengelen. Zowel Stella als McLaren-CEO Zak Brown heeft de langetermijnvisie van het team benadrukt als de hoeksteen van het succes.

Goede reden om te blijven

Het team uit Woking heeft een strategie geïmplementeerd die prioriteit geeft aan een sterke teamcultuur en een sterke motivatie in plaats van eenvoudige contractuele verplichtingen, zodat het personeel dwingende redenen heeft om bij het team te blijven.

Het heeft 26 jaar geduurd voordat McLaren weer bovenaan de ranglijst kwam te staan. Het grootste deel van het succes komt door de hechte samenwerking die het personeel heeft binnen het team. Ze proberen een goede sfeer binnen het team te houden om zo nog meer te gaan winnen.

Niemand gaat weg

Tijdens een mediamoment in China sprak Stella over de geruchten dat de concurrentie zijn personeel wilde wegkapen: "We hebben gemerkt dat er een zekere interesse is in onze mensen," gaf hij toe, maar hij wuifde elke bezorgdheid snel weg. "In alle eerlijkheid, dit is een positie die ons niet van streek maakt. Het is gewoon normaal dat teams kijken of ze expertise van elkaar kunnen overnemen."

Stella ziet deze interesse dus niet als bedreiging, maar juist als een bevestiging dat ze goed bezig zijn en dat het team zo door moet blijven gaan. Deze aanpak wordt nog ondersteund door de contractverlengingen van het team. Oscar Piastri heeft er natuurlijk al een gehad, maar ook Peter Prodromou, de 'belangrijke architect', heeft verlengd. Zo wil McLaren voortborduren op meerdere titels.

Dagelijkse zaak

Stella geeft meer duidelijkheid over hoe hij en Zak Brown het management onder controle krijgen: "Het maakt deel uit van ons dagelijks management voor mijzelf en voor Zak om te kijken naar het hele team, de senior mensen en zelfs de meer junior collega's bij het McLaren Formule 1-team om ervoor te zorgen, niet alleen dat ze stabiel zijn vanuit een contractueel oogpunt, maar ook om ervoor te zorgen dat ze inherente redenen hebben om altijd de voorkeur te geven aan McLaren als de plek waar ze willen werken in de Formule 1 en belangrijke successen te behalen voor het team, maar ook succes op persoonlijk niveau."