Marko wijst oorzaak van mislopen constructeurstitel aan

Het team van Red Bull Racing kon dit jaar niet hun constructeurstitel prolongeren. McLaren en Ferrari waren beter, en dat deed pijn bij Red Bull. Helmut Marko vindt het mislopen van de constructeurstitel jammer, en hij wijst ook naar de tegenvallende prestaties van Sergio Perez.

Red Bull kende dit jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal verloor hun voorsprong op de concurrentie, en de tegenvallende prestaties van Sergio Perez hielpen ook niet mee. Na het seizoen werd bekend dat Perez in 2025 niet in actie komt, en dat hij wordt vervangen door Liam Lawson. Het is nog maar de vraag of dit ervoor gaat zorgen dat ze aankomend seizoen het gaat gaan dichten.

Pijn

Red Bull-adviseur Helmut Marko had graag gezien dat zijn team de constructeurstitel had gepakt. Als de Oostenrijker hiernaar wordt gevraagd in een interview met Kleine Zeitung, reageert hij eerlijk: "Het is jammer, het doet pijn. Het omslagpunt was dat het verschil tussen Max en Checo in het wereldkampioenschap 282 punten bedroeg, terwijl het verschil tussen de coureurs van de concurrenten veel kleiner was. Dat verklaart waarom we het kampioenschap hebben verloren."

Perez

Marko wijst in zijn betoog naar Perez, maar hij vindt het ook niet eerlijk om de Mexicaan volledig af te kraken. Gevraagd of het vertrek van Perez hiermee te maken heeft, reageert hij duidelijk: "Er was een zekere achteruitgang in zijn prestaties, hoewel het algehele evenwicht door de jaren heen positief is geweest. In 2021 heeft hij veel bijgedragen aan de eerste titel van Max. In totaal vijf races heeft gewonnen en tweede werd in het wereldkampioenschap. Maar nu paste er iets tussen de auto en zijn rijstijl niet meer."