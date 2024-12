Red Bull zet vol in op Lindblad: "In 2026 misschien wel in de Formule 1"

Red Bull Racing heeft in het verleden meerdere grote talenten voortgebracht. Denk aan Max Verstappen, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. Red Bull-junior Arvin Lindblad is het volgende talent waarop de Oostenrijkse formatie vol inzet. Hij zal volgend jaar een speciaal programma gaan uitvoeren, waardoor hij in 2026 de Formule 1 al in zou kunnen.

Het team van Red Bull maakte vorige week bekend dat Liam Lawson de vervanger van Sergio Perez in 2025 zal worden. De Nieuw-Zeelander kreeg zodoende de voorkeur boven zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die zodoende een vijfde jaar bij Visa Cash App Racing Bulls in zal gaan. Red Bull-teambaas Christian Horner is zich maar al te bewust van die situatie en gaf tegenover The Race een duidelijk hint over de toekomst van de Japanner.

"We zijn er van doordrongen dat als we niet in staat zijn om Yuki een kans te geven – wat in alle eerlijkheid in 2025] het geval is – heeft het dan wel zin [om hem te houden, red.]? Je kunt een coureur niet vijf jaar lang in je supportteam hebben. Je kunt niet altijd het bruidsmeisje zijn. Je moet ze op dat moment laten gaan of naar iets anders kijken."

Speciaal programma voor Lindblad

Mocht het zo zijn dat Tsunoda na 2025 bij VCARB zal moeten vertrekken, dan heeft Red Bull ook al een opvolger voor de man uit Sagamihara op het oog: Arvin Lindblad. De Brit eindigde tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 3 op een vierde plaats in het kampioenschap en zal volgend jaar in de Formule 2 gaan racen voor Campos Racing. Red Bull-adviseur Helmut Marko is erg onder de indruk van de Red Bull-junior en geeft in de Inside Line Podcast aan dat het team uit Milton Keynes momenteel al druk bezig om Lindblad zijn superlicentie te laten halen, zodat hij in 2026 in de Formule 1 kan rijden.

"We hebben een speciaal programma voor hem", onthulde de Oostenrijker. "We sturen hem naar Nieuw-Zeeland voor een Formula Regional Championship en het doel is om het te winnen, zodat hij de nodige punten krijgt voor een superlicentie. Maar goed, hij wordt in augustus pas 18."

"Dit gaan we voor Arvid veranderen"

Red Bull verwacht dat Lindblad tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 2 kampioen wordt, of op zijn minst één van de beste coureurs in het kampioenschap is. Als dat zo is, heeft hij kans op een F1-zitje in 2026 volgens Marko, die ook aangeeft dat de Brit in 2025 een aantal TPC (Test of Previous Cars)-test zal gaan uitvoeren. "Ja, dat is het plan. Het aantal [TPC-test, red.] is nog niet vastgesteld, maar het zullen er een aantal zijn. En ik denk dat ze in het verleden, als ik het vergelijk met Doohan, Piastri en Bearman, veel tests hebben gedaan in de twee jaar oude versie van de Formule 1-aut. Lawson had bijvoorbeeld die kans niet, en ook Hadjar had tot op zekere hoogte die kans niet. Dit gaan we voor Arvid veranderen, zodat hij, als hij een heel goed seizoen in de Formule 2 heeft, hij met veel ervaring in 2026 misschien de Formule 1 in kan."