Aston Martin gaat komst Newey niet afwachten: "Moeten nu iets doen"

Het team van Aston Martin staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. In 2025 zullen Adrian Newey en Enrico Cardile zich voegen bij het team. Mike Krack verwacht veel van hun komst, maar hij stelt ook dat Aston Martin hier niet op moet gaan zitten wachten.

Aston Martin liet dit jaar zien dat ze barsten van de ambitie. Op de baan vielen de resultaten tegen, maar naast het circuit sloegen ze een grote slag. Ze namen Enrico Cardile over van Ferrari, en daarmee haalden ze een grote vis in huis. Een paar maanden later wonnen ze de hoofdprijs. Ze haalden topontwerper Adrian Newey binnen, hij komt over van de kampioensploeg van Red Bull Racing.

Doelen aanpassen

In de eerste maanden van 2025 zullen Newey en Cardile zich melden bij het team uit Silverstone. Teambaas Mike Krack verwacht dat de input van beide mannen belangrijk zal zijn. Aan Motorsport.com legt Krack het uit en wijst hij eerst naar Cardile: "Het is goed om mensen binnen te halen die ervaring hebben met deze auto's. Het is dus zeker zo dat we hem de eerste dag dat hij hier binnenkomt van alles vragen en op basis daarvan misschien wat doelen aanpassen."

2025

De komst van Cardile en Newey is belangrijk, maar dat betekent niet dat men bij Aston Martin gaat wachten. Volgens Krack moet er namelijk nog genoeg gebeuren: "We kunnen ons niet veroorloven om 2025 te laten lopen. We hebben nu twee jaar niet de performance gehad die we graag wilden. Ik denk dat we een nederige aanpak nodig hebben en stap voor stap de problemen van dit jaar op moeten lossen. We eten dat we nu met 'volwassen' auto's werken, maar de onderlinge verschillen zijn nog vrij groot. Bijna iedereen heeft een bepaald niveau van 'volwassenheid' bereikt, maar voor ons geldt dat niet. We moeten nu iets doen om de rest bij te halen."