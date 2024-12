Jos Verstappen denkt dat McLaren spijt heeft van opvallende teamorder

Max Verstappen vocht dit jaar een titelduel uit met McLaren-coureur Lando Norris. Bij McLaren maakten ze echter een aantal opvallende keuzes, en in Las Vegas prolongeerde Verstappen zijn titel. Jos Verstappen denkt dat ze bij McLaren nog wel spijt hebben van een bepaalde beslissing.

Bij McLaren lieten ze hun coureurs dit jaar met elkaar vechten. Norris en Oscar Piastri moesten zich aan de 'papaja rules' houden, maar in sommige races was het niet de bedoeling dat ze elkaar in de weg reden. Deze verwarrende acties zorgden voor een chaotische situatie in Hongarije. Norris moest Piastri er daar langs laten voor de zege, maar dit leek hij lang te weigeren. Pas in de slotfase voldeed hij aan deze eis. Uiteindelijk was dit misschien niet zo'n slimme actie met het oog op de titelstrijd.

Ook Verstappens vader Jos vond het geen handige actie. De voormalig Formule 1-coureur kijkt terug op het jaar in een interview met Formule 1 Magazine. Hij reageert ook op deze teamorder van McLaren: "Daar zullen ze later wel spijt van hebben gehad. Maar het is moeilijk daar iets over te zeggen, omdat je niet weet wat er allemaal speelt in dat team, hoe het met contracten zit en welke afspraken zijn gemaakt. Maar als ik het vertaal naar Max, denk ik dat hij wel moeite zou hebben gehad om zijn teamgenoot voorbij te laten gaan. Maar iedereen is anders en moet reageren op de manier die bij hem past."