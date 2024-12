Norris presteert net iets beter dan Piastri in titeljaar McLaren

Het team van McLaren veroverde dit jaar de constructeurstitel in de Formule 1. De Britse renstal profiteerde van het feit dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri goed wisten te scoren. Norris kwam dit seizoen echter iets beter voor de dag dan zijn teamgenoot Piastri.

Norris en Piastri wonnen dit seizoen allebei voor het eerst een Grand Prix. Norris won zijn eerste race in Miami, terwijl Piastri voor het eerst zegevierde in Hongarije. Norris wist dit jaar in totaal vier races te winnen, terwijl Piastri twee keer mocht juichen. Daarnaast was Norris ook op de zaterdag oppermachtig. In twintig kwalificaties presteerde hij beter dan Piastri, terwijl de Australiër hem slechts vier keer versloeg. Daarnaast pakte Norris acht keer de pole position, en Piastri geen enkele keer.

In de races lagen ze veel dichter bij elkaar. Norris was zestien keer de beste McLaren-coureur in de Grand Prixs, terwijl Piastri acht keer de beste man van het papajakleurige team was. Beide coureurs wisten veel punten te scoren, allebei pakten ze in 23 van de 24 races WK-punten. Piastri was ook de enige coureur die dit jaar alle racerondjes reed. Norris pakte 374 WK-punten, en dat was goed genoeg voor de tweede plaats in het kampioenschap. Piastri pakte 292 WK-punten, en sloot het jaar af op de vierde plaats.