Montoya gelooft niets van uitleg Red Bull-exit Perez

Het team van Red Bull Racing maakte vorige week bekend dat ze afscheid nemen van Sergio Perez. In 2025 wordt hij vervangen door Liam Lawson, en volgens Red Bull heeft Perez zelf besloten om te vertrekken. Juan Pablo Montoya gelooft hier helemaal niets van.

Het was geen verrassing dat Red Bull afscheid nam van Perez. De Mexicaan kende een rampzalig seizoen waarin hij niet in de buurt kwam van zijn teamgenoot Max Verstappen. Volgens Red Bull heeft Perez uit eigen beweging besloten om in 2025 niet deel te nemen aan de Formule 1. Hij publiceerde eerst zelf een persbericht, waarna Red Bull met een statement kwam. Daarnaast stelde Christian Horner dat Perez een sabbatical neemt en dat hij meer bij zijn familie wil zijn.

Onzin

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya gelooft helemaal niets van de uitleg van Red Bull. Montoya denkt dat er meer speelt, zo legt hij uit aan het Colombiaanse AS: "Dat sabbaticaljaar moet wel een onderdeel zijn van de onderhandelingen. Checo hoeft dan niet zijn loopbaan te beëindigen en publiekelijk is nu het idee dat hij er een jaar tussenuit gaat. Hij kan zo zijn opties voor volgend jaar afwegen. Ik denk dat dat een onderdeel is van wat ze naar buiten brachten."

Onverwachts

Montoya had eigenlijk niet verwacht dat Perez echt weg zou gaan bij Red Bull. De Colombiaanse coureur had verwacht dat Red Bull iets anders zou doen: "Ik was daar zo zeker van, want ik dacht dat ze naar de cijfers hadden gekeken en op basis daarvan zouden beslissen dat hij nog een jaar zou mogen rijden. Daarna zouden ze hem eruit halen. Ik kan me goed voorstellen dat het bedrag vrij hoog moest zijn om hem te overtuigen om weg te gaan. Ik heb uit de roddels begrepen dat het allemaal niet zo vriendelijk ging."