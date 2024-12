Marko verklaart keuze voor Lawson: "Grootste potentieel voor verdere ontwikkeling"

Het team van Red Bull Racing maakte vorige week de line-up voor 2025 bekend. Sergio Perez heeft het team verlaten, en hij wordt vervangen door Liam Lawson. Hij krijgt de voorkeur boven Yuki Tsunoda, en Helmut Marko legt uit waarom Red Bull deze keuze heeft gemaakt.

Maandenlang werd er gespeculeerd over de toekomst van Perez. Zijn tegenvallende resultaten zorgden ervoor dat er werd gesproken over mogelijke vervangers. VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson waren de favorieten voor het zitje. Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor Red Bulls zusterteam, maar hij leek op geen enkel moment een echte kanshebber te zijn. Lawson lijkt er beter op te staan bij de Red Bull-top.

Mentale kracht

Lawson heeft veel minder ervaring dan Tsunoda, maar toch krijgt hij het topzitje. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt deze keuze uit in een interview met Kleine Zeitung: "Met zijn mentale kracht is Lawson degene die waarschijnlijk het beste naast Max kan strijden, niemand kan hem op dit moment verslaan. Door Liams beperkte Grand Prix-ervaring zien wij ook dat hij het grootste potentieel heeft voor verdere ontwikkeling."

Tsunoda

Voor Tsunoda komt het mislopen van het Red Bull-zitje aan als een harde klap. Hij sprak meerdere keren uit dat hij recht heeft op dit zitje, maar bij Red Bull dachten ze daar anders over. Marko legt het uit: "Voor hem was de beslissing ergens zeker teleurstellend. Zijn snelheid staat buiten kijf, maar hij mist een zekere mate van consistentie en hij is ook een zeer emotionele coureur. Het totaalpakket klopte voor Lawson helemaal, en Tsunoda het speerpunt blijft van Racing Bulls."