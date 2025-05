Yuki Tsunoda sluit nieuwe Red Bull-verhuizing uit

Yuki Tsunoda mag zich sinds een aantal weken eindelijk een Red Bull-coureur noemen. Het is een grote stap voor de Japanner, maar hij ziet een andere stap niet zitten. Tsunoda wil namelijk niet gaan verhuizen om dichter bij de fabriek te gaan wonen.

Toen Tsunoda in 2021 debuteerde in de Formule 1, woonde hij nog in Milton Keynes. Zijn toenmalige werkgever AlphaTauri was echter gevestigd in Italië. Bij Red Bull vonden ze het beter als hij in de buurt van de fabriek zou wonen, en daarom verhuisde hij naar Faenza. Tsunoda woont nu nog altijd in Italië, en daar voelt hij zich helemaal op zijn plek.

Geen verhuisplannen

Tsunoda heeft geen zin om te verhuizen naar Groot-Brittannië, zo laat hij weten aan de internationale media: "Nee, dat denk ik niet en ik ben het ook helemaal niet van plan. Ik denk dat ik wel genoeg in het Verenigd Koninkrijk ben geweest. Ik denk niet dat er veel voordelen aan vast zitten. Ik ervaar er meer voordelen van als ik in Italië woon."

Eigen huis

Tsunoda heeft ook helemaal geen mooie herinneringen overgehouden aan zijn tijd in het Verenigd Koninkrijk. "Toen ik in Milton Keynes woonde, was dat helaas in de tijden van de quarantaines. Ik had dus niet bepaald de beste tijd in Groot-Brittannië. Dat heeft zeker niet geholpen."

"Met dit soort schema's in de Formule 1 is het heel belangrijk dat je een huis hebt waar je je op je gemak voelt om je gedachten helemaal te resetten. Tot nu toe stelt Italië me in staat om te resetten en ik voel me ook heel erg op mijn gemak. Ik ben blij in Italië, al ga ik graag naar Milton Keynes toe voor een sessie in de simulator of wat dan ook."

Tsunoda staat momenteel op de elfde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft in zes races negen WK-punten bij elkaar gereden.