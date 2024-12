Tost waarschuwt Lawson: "Je moet niet concurreren met Verstappen"

Het team van Red Bull Racing heeft Liam Lawson aangewezen als opvolger van Sergio Perez. De verwachtingen van Lawson zijn hoog, want hij liet dit jaar een aantal goede dingen zien. Franz Tost heeft een waardevolle tip voor Lawson en hij wijst naar de sterke Max Verstappen.

Lawson vormt vanaf volgend jaar een rijdersduo met Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen staat bekend om het feit dat hij zijn teamgenoten vermorzeld. Meerdere coureurs moesten vertrekken, omdat ze niet in staat bleken te zijn om Verstappen bij te houden en te helpen. Voor Lawson wordt het dan ook een enorme uitdaging, maar hij heeft veel vertrouwen in de aanstaande samenwerking.

Verstappen

Voormalig AlphaTauri-teambaas Franz Tost weet als geen ander hoe het eraan toe gaat bij de Red Bull-teams. Hij heeft dan ook een waardevol advies voor Lawson, en die deelt hij in gesprek met F1-Insider: "Zowel Yuki Tsunoda als Lawson verdienden promotie. Het enige wat ik over Liam kan zeggen is dat hij zijn eigen ding moet doen en nooit moet proberen te concurreren met Max Verstappen. Max is één van de grootste aller tijden, vergelijkbaar met Michael Schumacher en Ayrton Senna. Hij is nog lang niet over zijn piek heen."

Zelfvertrouwen

Tost ziet dat Verstappen steeds verder begint te groeien. De oud-teambaas wijst ook naar het feit dat Verstappen dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen werd: "Hij heeft nu ook het zelfvertrouwen van een viervoudig wereldkampioen. Als je naar zijn rondetijden gaat kijken, dan zal het fout gaan. Daarom moet Liam alleen aan zichzelf denken en samen met Max proberen de auto beter te maken. Al het andere zou fataal zijn en gedoemd te mislukken."