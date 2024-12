Verstappen ergerde zich aan simrace-kritiek: "Dan is alles een probleem"

Max Verstappen kende dit jaar een bewogen seizoen in de Formule 1. Hij werd voor de vierde keer wereldkampioen, maar hij had het soms ook zwaar. Hij ontving veel kritiek, onder meer voor het feit dat hij deelnam aan simraces tijdens een raceweekend. Deze verhalen zorgen nog steeds voor ergernis bij Verstappen.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van simracen. Hij neemt in zijn vrije tijd vaak plaats in zijn simulator om los te gaan op de virtuele circuits. Hij deed dat dit jaar ook een aantal keren tijdens raceweekenden. In Imola nam hij deel aan een virtuele 24-uurswedstrijd, terwijl hij ook gewoon de Grand Prix reed. Hij won beide races, maar er was wel kritiek. Toen Verstappen dit nog een keer deed in Hongarije, en niet won, vroegen mensen zich af waar zijn prioriteiten liggen.

Klachten

Verstappen gaf toen al aan dat de kritiek nergens op sloeg. In de eindejaarsspecial 'Simply Lovely' van Viaplay kijkt Verstappen hier nog een keertje op terug: "In Imola had ik dus ook een 24-uursrace. Ik won de simrace en de Formule 1-race. Daar hoor je niemand over." Verstappen reed vooral in de nachtelijke uurtjes, en hij stelt dat hij dat weekend maar zes uur had geslapen: "Ik weet wat ik wel en niet kan doen. Nou, dan ga je naar Hongarije. Weer een 24-uurswedstrijd gewonnen, maar dan niet op het circuit. Maar we hadden het gewoon moeilijk. En dan komen er klachten... 'Ja, maar hij heeft niet goed geslapen', 'dat simracen kan niet'. Allemaal van dat domme commentaar van iedereen, weet je."

Drankje doen

Verstappen stelt dat deze kritiek vooral afkomstig was vanuit de buitenwereld. Binnen Red Bull had niemand er een probleem mee, zo legt Verstappen uit: "Kijk, zolang het allemaal goed gaat, kan ik eigenlijk alles doen en laten wat ik wil. Als ik zaterdagavond een drankje wil doen en ik win de race, dan is alles prima. Weet je, als ik op mijn kop ga staan, ook prima. Maar als je dan niet presteert, dan is alles een probleem. Van hoe je je voorbereidt tot hoe je je gedraagt. Dat is altijd zo in de Formule 1 en dat zal altijd zo blijven. Dan worden meteen dingen aangehaald van wat dan weer niet goed is. Maar ik denk dat ik nu lang genoeg in de sport zit om te weten wat wel en niet kan."