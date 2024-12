Verstappen sprak kort met Russell: "Het is oké"

Max Verstappen zorgde in de laatste week van het Formule 1-seizoen voor vuurwerk. Zijn ruzie met George Russell zorgde voor headlines, en het leek erop dat de twee elkaars bloed konden drinken. Verstappen verwacht dat het allemaal wel weer goed komt, en hij heeft Russell alweer gesproken.

De ruzie tussen Verstappen en Russell ontstond in Qatar. Verstappen had Russell geblokkeerd in de kwalificatie, en daardoor ontving hij een gridstraf. Verstappen verloor zijn pole position en gefrustreerd begon hij aan de race. Hij versloeg Russell, en schreef de Grand Prix op zijn naam. Na afloop haalde hij uit naar Russell, en stelde hij dat hij geen respect meer heeft voor de Brit. In Abu Dhabi omschreef Russell Verstappen als een pestkop, waarna Verstappen hem een 'matennaaier' noemde.

Het lijkt er niet op dat de ruzie zal door sudderen tijdens de winterstop. In Abu Dhabi stonden de twee alweer naast elkaar op de groepsfoto van de GPDA, en volgens Verstappen hebben ze elkaar alweer gesproken. Tijdens een programma vanuit Hangar 7 op Servus TV spreekt Verstappen zich uit: "Na de race in Abu Dhabi hebben we kort met elkaar gepraat. Maar het is oké. Volgend jaar beginnen we weer en dat zal wel in orde zijn." Als de presentator zegt dat de winterstop hierbij helpt, reageert Verstappen bevestigend: "Voor iedereen, denk ik."