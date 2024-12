Horner verklaart waarom Red Bull niet voor Sainz koos

Sergio Perez maakte gisteravond bekend dat hij Red Bull gaat verlaten. Het team besloot eerder dit jaar zijn contract te verlengen, maar dat wordt dus niet uitgediend. Teambaas Christian Horner legt uit waarom ze dit deden, en waarom ze niet voor Carlos Sainz kozen.

Perez kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Mexicaan presteerde niet goed, en hij stond onder enorme druk. Zijn contractverlenging zorgde er niet voor dat zijn prestaties beter werden, en rond de zomerstop gingen er al geruchten rond over een vertrek. Dit gebeurde niet, maar anderhalve week na het seizoen heeft hij dus bekendgemaakt te vertrekken. Het zorgt voor veel vragen, want Perez kende geen goed seizoen.

Sainz

Veel fans vragen zich af waarom Red Bull er eerder dit jaar besloot het contract van Perez te verlengen, en niet voor Carlos Sainz te gaan. Red Bull-teambaas Christian Horner legt aan Sky Sports uit waarom ze niet kozen voor Sainz: "Ik denk dat Carlos een geweldige coureur is, en dat hebben we dit jaar al een aantal keren gezien. Je moet naar meerdere criteria en dynamieken kijken. Je moet onthouden dat op het moment dat we Checo's contract verlengden, hij op de tweede plaats stond in het kampioenschap en dat hij in de eerste vijf races vier keer op het podium stond."

Speculatie

Volgens Horner was het geen gekke keuze om Perez een nieuw contract te geven. De Britse teambaas wijst ook naar het feit dat er begin dit jaar veel geruchten rondgingen over de rijdersbezetting van Red Bull: "Op het moment dat we de deal tekenden, had hij vier podiums gescoord in vijf races, dus het was een logische verlenging. Ook om de speculatie, die er toen al te veel was, weg te halen rondom het team."