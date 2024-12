Verstappen grijpt naast titel Sportman van het jaar

Max Verstappen sluit zijn succesjaar niet af met een extra sportprijs. Tijdens het sportgala van het NOC*NSF werden vandaag de prijzen uitgereikt voor de beste Nederlandse sporters van het jaar. Verstappen maakte kans op de titel Sportman van het jaar, maar deze prijs heeft hij niet gewonnen.

Verstappen wist het beeldje al drie keer te winnen, en vandaag kon hij daar een vierde keer aan toevoegen. Samen met wielrenner Mathieu van der Poel, marathonloper Abdi Nageeye en baalwielrenner Harrie Lavreysen was hij genomineerd voor de award. Verstappen wist de prijs echter niet te winnen, want Lavreysen mocht de titel op zijn naam schrijven. De baanwielrenner won dit jaar drie gouden medailles op de Olympische Spelen en was nog aanwezig op Zandvoort tijdens het raceweekend.

Verstappen was zelf niet aanwezig bij het gala, in de voorgaande jaren was hij ook afwezig. Voor Verstappen zal het verliezen van deze strijd niet veel uitmaken. Hij is geen groot fan van de prijs, en zijn vierde wereldtitel zal voor hem zwaarder wegen. Hij verbrak dit jaar ook veel records, waardoor hij kan terugkijken op een goed jaar in de Formule 1. Volgend jaar krijgt hij de kans om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen te worden.