Welke records heeft Verstappen in 2024 behaald of geëvenaard?

Max Verstappen heeft zich dit jaar voor de vierde keer op rij gekroond tot wereldkampioen. De Nederlander was niet zo dominant in vergelijking met de voorgaande twee seizoen, maar hij was in 2024 wel weer de beste rijder. Het heeft de Red Bull-coureur dan ook weer een aantal Formule 1-records opgeleverd.

De 27-jarige Max Verstappen ging in 2023 op zeer dominante wijze met de Formule 1-wereldtitel aan de haal. Hij won negentien van de tweeëntwintig Grands Prix en hij schreef het ene na het andere record op zijn naam. De Nederlander pakte het record voor meeste rondes aan de leiding, meeste overwinningen in een seizoen, werd wereldkampioen met het grootste verschil in punten naar de tweede plaats et cetera. Het leverde de Red Bull-rijder uiteindelijk negentien records op in 2023.

Dit jaar was Verstappen minder dominant, maar dat betekent niet dat hij dit jaar geen records op zijn naam heeft geschreven. Wij zetten de F1-records van de viervoudig wereldkampioen voor je op een rijtje.

Meeste achtereenvolgende dagen als WK-leider

Max Verstappen kende een zeer teleurstellend begin van het Formule 1-seizoen 2022. Ferrari maakte het Red Bull erg lastig en tot overmaat van ramp viel de Nederlander in Bahrein en Australië uit, waardoor hij twee DNF's achter zijn naam had staan na drie races. Hij keek meteen tegen een grote achterstand (46 punten) aan ten opzichte van Ferrari-rijder Charles Leclerc. De Red Bull-rijder gaf echter niet op en won in Imola en Miami, en verkleinde zijn achterstand tot negentien punten. In Spanje leek de Monegask zijn voorsprong echter weer uit te gaan breiden, maar zijn Ferrari gaf de geest, waardoor Verstappen niet alleen de overwinning, maar ook de leiding in het kampioenschap pakte in Barcelona op zondag 2 mei 2022.

Sindsdien is de Nederlander zo dominant geweest in de Formule 1 dat hij de leiding in het kampioenschap tot op de dag van vandaag niet meer uit handen heeft gegeven. Het zorgde ervoor dat de viervoudig wereldkampioen tijdens de Grand Prix van Brazilië in november van dit jaar een record van Michael Schumacher wist te verbreken. De Duitser ging vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2000 tot de Grand Prix van Australië van 2003 aan de leiding van het wereldkampioenschap, wat gelijkstaat aan 896 dagen. Verstappen ging na zijn fenomenale inhaalrace op Interlagos 897 dagen aan de leiding van het kampioenschap. De teller zal ook zeker niet stil blijven staan, aangezien de koningsklasse momenteel in de winterstop zit. Hierdoor zal Verstappen op zijn minst 1029 dagen achter elkaar WK-leider zijn.

Minste dagen tussen behalen eerste en vierde titel

Max Verstappen werd dit seizoen dus voor de vierde keer op rij wereldkampioen. Zijn vijfde plaats in Las Vegas was voldoende om zich twee weekenden voor het einde van het seizoen al tot wereldkampioen te kronen. Het zorgde ervoor dat Verstappen opnieuw een F1-record op zijn naam schreef. Hij is nu de coureur die na zijn eerste titel het snelst tot een vierde wereldkampioenschap is gekomen. De Red Bull-rijder greep zijn eerste titel op 5 december 2021 en zijn vierde op 23 november 2024, wat betekent dat de Nederlander 1077 dagen na zijn eerste wereldkampioenschap al zijn vierde binnenhaalde.

Hij is daardoor één dag sneller geweest dan Sebastian Vettel. De Duitser won op 14 november 2010 zijn eerste titel in Abu Dhabi en schreef 1078 dagen later op 27 oktober 2013 zijn vierde wereldkampioenschap op zijn naam in India.

Meeste overwinningen vanaf verschillende startposities

Red Bull-coureur Max Verstappen wist dit seizoen de Grand Prix van Brazilië op zijn naam te schrijven, en deze overwinning kwam toch behoorlijk uit het niets. Tijdens de natte kwalificatie op Interlagos kwam hij door een rode vlag - die veroorzaakt werd door een crash van Lance Stroll - niet verder dan P12. Tot overmaat van ramp had de Nederlander ook nog een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor het wisselen van zijn motor, waardoor hij de race vanaf P17 aan moest vangen.

Het leek een onmogelijk opgave om vanaf daar nog voor de overwinning te kunnen gaan, maar regenkoning Verstappen bewees dat het wel degelijk mogelijk was. Hij sneed door het veld als een warm mes door de boter en kwam al na een ronde of elf aan in de top zes. Toen vervolgens een rode vlag-situatie ook nog de kant van de kampioenschapsleider opviel, wist hij Ocon in te halen voor de leiding in de race en die gaf hij uiteindelijk niet meer uit handen.

Het leverde Verstappen opnieuw een record op. Hij had voorafgaand aan de race in São Paulo vanaf negen verschillende startposities gewonnen (P1, P2, P3, P4, P6, P7, P9, P10 en P14) en deelde dit record met Fernando Alonso. Doordat de Nederlander vanaf P17 wist te winnen, kwam er dus een tiende startpositie bij waarvan Verstappen wist te zegevieren, waardoor hij het record nu alleen in handen heeft.

Evenaring meeste poles op een rij aan het begin van het seizoen

Max Verstappen wist zich in 2024 achtmaal te kwalificeren op pole position. Zeven van deze acht poles behaalde hij tijdens de eerste zeven Grands Prix van het jaar (GP van Bahrein tot en met GP Emilia-Romagna). Dit zorgde ervoor dat de Nederlander een record van Alain Prost evenaarde. De Fransman schreef in zijn Williams in 1993 ook de eerste zeven pole positions van het seizoen op zijn naam. Hij kwalificeerde zich van de openingsrace in Zuid-Afrika tot en met de Grand Prix van Canada op P1.

Evenaring meeste pole positions op rij

Doordat Verstappen tijdens de laatste race van 2023 in Abu Dhabi ook met de pole position aan de haal was gegaan, kwalificeerde de Nederlander zich in totaal acht keer op een rij op P1. Dat levert hem ook een record op, namelijk: 'meeste pole positions op een rij'. Hij moet dit record wel delen met niemand minder dan Ayrton Senna. Tussen de Grand Prix van Spanje van 1988 en de Grand Prix van de Verenigde Staten van 1989 pakte de Braziliaan ook acht keer op een rij de pole.

Meeste punten op een rij zonder nulscore tussendoor

Verstappen viel dit jaar uit tijdens de Grand Prix van Australië. De Nederlander had een probleem met zijn remmen en zag zijn race daardoor al vroeg tot een einde komen. De laatste keer dat hij was uitgevallen, was twee jaar eerder toevallig ook in Melbourne. Tussen die twee uitvalbeurten wist Verstappen 35 van de 43 Grands Prix te winnen en eindigde hij telkens in de punten. Dit levert de Red Bull-rijder opnieuw een record op. Hij scoorde namelijk 1055 punten op een rij zonder een nulscore tussendoor te behalen.

Drie of meer opeenvolgende races gewonnen op negen circuits

Red Bull-rijder Max Verstappen wist dit jaar de Grand Prix van Canada op zijn naam te schrijven. Het zorgde er niet alleen voor dat hij zes van de eerste negen races van 2024 wist te winnen, maar het leverde hem ook een record op. Het was namelijk de derde keer op rij (2022, 2023 en 2024) dat hij de race in Montreal wist te winnen. Het was alweer het achtste circuit waarop de Nederlander drie of meer opvolgende races wist te winnen. Hiermee passeerde Verstappen Michael Schumacher die dit op zeven circuits voor elkaar wist te krijgen.

Doordat Verstappen een week later ook nog wist te winnen op het circuit de Barcelona-Catalunya breidde hij zijn eigen record uit naar negen circuits waarop hij drie of meer achtervolgende races wist te winnen. Hij kreeg dit voor elkaar op het Yas Marina Circuit (Ab u Dhabi), Circuit of the Americas (Verenigde Staten), Autódromo Hermanos Rodriguez (Mexico), Spa-Francorchamps (België), Zandvoort (Nederland), Circuit Gilles Villeneuve (Canada), Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Emilia-Romagna) en Suzuka (Japan).