Horner neemt hoge koninklijke onderscheiding in ontvangst

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft vandaag op Buckingham Palace een hoge koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. De Brit ontving deze vanwege zijn prestaties in de internationale autosport. Hij is nu Commander of the British Empire (CBE).

Het team van Red Bull Racing kende in 2023 een geweldig jaar. De Oostenrijkse formatie onder leiding van teambaas Christian Horner won 21 van de 22 Grands Prix en schreef zodoende zowel het constructeurs- als het rijderskampioenschap op hun naam. Het zorgde ervoor dat Horner eind 2023 door de Britse koning Charles werd benoemd tot Commander of the British Empire (CBE) vanwege zijn prestaties in de internationale autosport. Deze CBE mocht de Britse Red Bull-teambaas vandaag op Buckingham Palace in ontvangst nemen.

"Leuk en heel erg speciaal"

Tegenover het Britse Channel 5 News reageerde Horner op de hoge koninklijke onderscheiding die hij in ontvangst mocht nemen. "Het was leuk en heel erg speciaal. Het was natuurlijk een trots moment toen ik de CBE mocht ontvangen", stelt de man uit Leamington Spa, die ook nog even met de koning sprak over het afgelopen Formule 1-seizoen. "Hij was erg geïnteresseerd in hoe het seizoen was verlopen. Hij volgt natuurlijk ook sommige races. Het was leuk om even bij te kletsen. Het is zeer eervol. Ik representeer 2000 mensen die voor Red Bull Racing werken. Deze award is het bewijs van het harde werk dat het team heeft verricht. Het is een erg trots moment om op deze manier erkend te worden."

Turbulent jaar

Tot slot werd de teambaas van Red Bull Racing ook nog gewezen op het turbulente jaar dat hij achter de rug heeft. Rond de start van het F1-seizoen 2024 was Horner namelijk in het nieuws gekomen vanwege een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk werd hij daarvan vrijgesproken. Hoe kijkt hij naar zijn jaar? "Het seizoen is goed afgesloten. We hadden goede performances op de baan. Het is mooi dat we het rijderskampioenschap hebben kunnen verdedigen", luidde het antwoord van de Brit.

Niet de eerste koninklijke onderscheiding

Het is echter niet de eerste keer dat Horner een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. In 2013, nadat Red Bull Racing drie constructeurs- en drie rijderstitels op rij had weten te winnen, werd de Red Bull-teambaas vanwege zijn diensten voor de autosport al benoemd tot Officer of the Order of the British Empire (OBE). Nu is hij dus zelfs al benoemd tot Commander, wat één rang hoger is dan Officer.