Horner ontvangt hoge koninklijke onderscheiding

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft 2023 afgesloten met een absoluut hoogtepunt. De Britse teambaas van de Oostenrijkse renstal zag namelijk tot zijn eigen verbazing dat hij een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Hij is nu Commander of the British Empire (CBE).

De Britse koning Charles maakte gisteravond bekend dat Horner is benoemd tot CBE vanwege zijn prestaties in de internationale autosport. Red Bull werd dit jaar immers op een oppermachtige manier constructeurskampioen. Horner werd in 2013 al benoemd tot Officer of the British Empire (OBE). Nu heeft hij dus een hogere onderscheiding ontvangen en in een reactie op de teamsite liet hij weten dat hij enorm dankbaar was voor deze eer.